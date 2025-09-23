Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

7 dicas de maquiagem para a primavera

É tempo de abrir espaço para combinações criativas que deixam qualquer produção mais moderna e encantadora

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:45

A primavera traz novas possibilidades para as maquiagens (Imagem: Vasyl Nagernyak | Shutterstock)
A primavera traz novas possibilidades para as maquiagens Crédito: Imagem: Vasyl Nagernyak | Shutterstock

Com a chegada da primavera, a maquiagem ganha novas cores, texturas e possibilidades. A estação é marcada por frescor e vitalidade, e esse clima se reflete diretamente nas tendências de beleza. Do blush suave ao brilho delicado, cada detalhe pode valorizar a naturalidade do rosto e, ao mesmo tempo, abrir espaço para combinações criativas que deixam qualquer produção mais moderna e encantadora.

Letícia Gomes, maquiadora e influenciadora famosa por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, lista dicas para celebrar a primavera deste ano com produções atuais e encantadoras. Confira!

1. Aposte nos tons florais

As cores inspiradas nas flores trazem delicadeza e frescor ao visual (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)
As cores inspiradas nas flores trazem delicadeza e frescor ao visual Crédito: Imagem: Victoria Fox | Shutterstock

As cores inspiradas nas flores, como rosa, lilás, lavanda e coral, estarão em alta. Elas trazem delicadeza e frescor , perfeitas para looks de dia e de noite.

2. Blush natural com ar saudável

O blush traz um ar saudável para a pele (Imagem: Olga Ekaterincheva | Shutterstock)
O blush traz um ar saudável para a pele Crédito: Imagem: Olga Ekaterincheva | Shutterstock

O blush em tons pêssego e rosado, aplicado de forma suave, cria aquele ar de saúde que é a cara da primavera. O truque é espalhar bem para não deixar marcas.

3. Sombras coloridas em pontos estratégicos

A sombra e o delineado complementam a maquiagem de primavera (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)
A sombra e o delineado complementam a maquiagem de primavera Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

Uma sombra colorida no canto interno dos olhos ou um delineado em tom vibrante pode transformar a maquiagem. É um detalhe simples que entrega muito estilo.

4. Pele iluminada com viço natural

A pele
A pele Crédito:

A pele glow segue como tendência, mas de maneira leve e sofisticada. Aposte em iluminadores líquidos ou cremosos, aplicados apenas nos pontos altos do rosto .

5. Batom glossy em alta

O efeito
O efeito Crédito:

O efeito molhado voltou com força. Os batons com textura glossy em tons de cereja, nude rosado ou pêssego deixam os lábios cheios de frescor e superatuais.

6. Delineados diferentes e criativos

Os delineadores coloridos são opções divertidas para o visual de primavera (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Os delineadores coloridos são opções divertidas para o visual de primavera Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A primavera é a estação para brincar com traços gráficos e delineados coloridos. Azul, verde ou roxo podem ser opções divertidas para atualizar o visual .

7. Toque de glitter delicado

O glitter traz um brilho especial para a produção (Imagem: K-Angle | Shutterstock)
O glitter traz um brilho especial para a produção Crédito: Imagem: K-Angle | Shutterstock

Um pouco de glitter nos olhos ou no canto externo garante aquele brilho especial. O segredo é aplicar de forma sutil, sem pesar, para manter o frescor da estação.

Por Lucas Siciliano

Mais recentes

Imagem - 5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025

5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025
Imagem - Palacete Tirachapéu recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia

Palacete Tirachapéu recebe jantar beneficente em prol do Instituto de Cegos da Bahia
Imagem - 7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
03

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
04

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia