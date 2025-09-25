REALITY

Quem é Duda Wendling? Conheça ex-atriz mirim que está em 'A Fazenda 17'

Aos 19 anos, ela promete deixar sua marca no reality da Record

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:46

A atriz Duda Wendling Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jovem atriz e influenciadora Duda Wendling, de 19 anos, é uma das participantes de "A Fazenda 17", reality show da Record que estreou na semana passada, na noite de segunda-feira (15), sob o comando de Adriane Galisteu. Duda iniciou a carreira na televisão ainda criança, participando de produções renomadas como “Avenida Brasil”, “Joia Rara” e “Verão 90” na TV Globo, além de integrar o elenco de “Cúmplices de um Resgate” no SBT. Ela também participou da série “Valentins”, exibida pelo canal Gloob.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 2,2 milhões de seguidores, Duda compartilhou suas expectativas para o reality: “O que antes era apenas um sonho, agora é realidade. Entro nessa experiência com coragem, gratidão e o coração cheio de vontade de viver cada momento intensamente. Sei que não será fácil, mas grandes vitórias só chegam depois de grandes batalhas”, afirmou.

A atriz também comentou que pretende mostrar um lado mais maduro, consciente e determinado, buscando deixar sua marca dentro do jogo.

Em 2022, Duda foi apontada como possível affair do cantor João Gomes, o que a levou a se posicionar publicamente. “Eu acho uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito comigo. Imagina se fosse verdade? E se eu quisesse minha privacidade? Eu sou uma menina de 16 anos, estava vivendo minha vida e teria minha vida exposta dessa forma?”, explicou na época, negando qualquer envolvimento romântico com o artista.