Aprenda sobre os principais acontecimentos da Era Vargas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:43
A Era Vargas iniciou em 1930 e terminou em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Durante os 15 anos do governo, o Brasil passou por diversas transformações e foi marcado por momentos de repressão. Esse período iniciou com a Revolução de 30, quando Júlio Prestes (o presidente eleito) foi impedido de iniciar o mandato, e Getúlio Vargas subiu ao poder.
Em resumo, a Era Vargas se destacou devido a:
Abaixo, confira as principais fases que marcaram a Era Vargas e como elas afetaram o Brasil.
O governo provisório iniciou assim que Getúlio Vargas subiu ao poder. Esse mandato deveria ter durado apenas algumas semanas, mas ele adiou a realização de uma Assembleia Constituinte, que moldaria uma nova constituição para o país e encerraria o governo provisório.
Nessa fase, Getúlio Vargas deu início às primeiras medidas de centralização do poder, dissolvendo o Congresso Nacional. A atitude desagradou muitas pessoas, principalmente os paulistanos, que se rebelaram contra o governo em 9 de julho de 1932, em um ato que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932.
Apesar da Revolução de 1932 não ter obtido grandes resultados, Getúlio Vargas, com medo de novas revoltas, decidiu descentralizar algumas medidas de seu governo, nomeando um interventor civil nascido em São Paulo e garantindo, em 1933, uma eleição para compor a Constituinte.
Por meio da Constituinte de 1933, uma nova constituição foi promulgada. A Constituição de 1934, como ficou conhecida, foi considerada muito moderna para a época. Isso porque ela trouxe novas medidas para o país, incluindo o sufrágio universal feminino. Junto da promulgação da nova constituição, Getúlio Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente entre 1934 e 1938.
Em teoria, o governo de Getúlio Vargas deveria terminar em 1938, e ele não poderia mais concorrer à presidência. Contudo, ele já caminhava em direção a medidas radicais. Desse modo, surgiram grupos que expressavam essa radicalização:
Em 1937, um ano antes do mandato de Getúlio Vargas se encerrar, ele realizou um autogolpe, cancelando a eleição de 1938 e instalando um regime ditatorial no país. O golpe teve como pretexto a divulgação de um documento falso, que ficou conhecido como Plano Cohen, no qual abordava uma conspiração comunista no território nacional.
O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas. Nesse período, Getúlio Vargas reforçou o seu poder, implantou a censura, investiu em propagandas políticas e se aproximou das massas.
No início do Estado Novo, a política de Getúlio Vargas era baseada em decretos-leis, ou seja, suas determinações e projetos não precisavam da aprovação do Legislativo. Algum tempo depois, ele decretou o fechamento do Legislativo e o encerramento dos partidos políticos.
Em 1943, durante a fase mais repressiva do Estado Novo, ao tentar se aproximar das massas, Getúlio Vargas instaurou políticas trabalhistas no país, que teve como ponto principal a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).
Em 1944, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados (Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética). Isso ocorreu devido à pressão norte-americana em cima de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos precisavam de pontos estratégicos e tinham medo de que o Brasil se aliasse com o Eixo (Alemanha, Itália e Japão).
A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os desgastes do projeto político autoritário e o medo da aproximação de Getúlio Vargas com as massas enfraqueceram o Estado Novo perante a burguesia. Desse modo, houve uma grande pressão para que novas eleições ocorressem.
Com isso, Getúlio Vargas decretou que novas eleições acontecessem no final de 1945. Um pouco antes do fim daquele ano, ele foi obrigado a renunciar, e José Linhares assumiu a presidência interinamente. No fim de 1945, ocorreram as eleições e Eurico Gaspar Dutra, pertencente ao Partido Social Democrático, foi eleito. Em 1946, logo após o novo presidente subir ao poder, uma nova constituição foi promulgada.
Por Tao Consult