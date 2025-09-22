Acesse sua conta
Ana Maria Braga relaxa em passeio de barco durante férias na Itália

Apresentadora aproveita dias de descanso enquanto Tati Machado assume o comando do Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:00

Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 75 anos, Ana Maria Braga está aproveitando dias de descanso na Europa. De férias do Mais Você, a apresentadora embarcou para a região de Puglia, no sul da Itália, onde tem compartilhado registros da viagem com seus seguidores.

No domingo (21), Ana Maria publicou em seu Instagram um vídeo a bordo de uma lancha em Polignano a Mare. Usando um biquíni florido, a apresentadora aparece em silêncio, apenas contemplando a paisagem da costa italiana. 

Enquanto Ana Maria curte a viagem ao lado do marido, o jornalista Fábio Arruda, quem assume a atração matinal é Tati Machado. A apresentadora, que retornou recentemente ao trabalho após enfrentar um período delicado com a perda de um bebê, foi recebida com carinho pelas equipes do Mais Você e do Encontro.

Ana Maria Braga de férias na Itália

Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga na Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte férias com o marido por Reprodução
Ana Maria Braga curte passeio de lancha no sul da Itália por Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Tati mostrou um quadro que ganhou da produção, com uma foto ao lado do marido, Bruno Monteiro, e do cachorro, Mauro. A homenagem veio acompanhada de mensagens de afeto, celebrando sua volta à TV Globo.

Assim, enquanto Ana Maria coleciona momentos especiais no exterior, Tati dá continuidade ao programa matinal, garantindo que o público siga bem acompanhado nas manhãs da emissora.

ana Maria Braga

