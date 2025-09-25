Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 receitas com farinha de linhaça para o lanche da tarde

Veja como preparar opções deliciosas e nutritivas para saciar a fome

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:43

Mingau de farinha de linhaça com goji berry e chia (Imagem: Julie208 | Shutterstock)
Mingau de farinha de linhaça com goji berry e chia Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

A farinha de linhaça é um ingrediente versátil e altamente nutritivo, que pode enriquecer diversas preparações do dia a dia — principalmente no lanche da tarde. Rica em fibras, proteínas, ômega 3 e antioxidantes, ela contribui para a saciedade, favorece o funcionamento intestinal e auxilia na manutenção da saúde do coração. Por ter sabor suave, combina bem com diversas receitas.

A seguir, confira como preparar 3 receitas com farinha de linhaça para o lanche da tarde!

Mingau de farinha de linhaça com goji berry e chia

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de farinha de linhaça
  • 200 ml de leite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de goji berry
  • 1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite em fogo baixo. Acrescente a farinha de linhaça e o cacau e mexa bem até engrossar e formar um mingau cremoso. Adicione o mel e misture até incorporar. Despeje o mingau em uma tigela. Finalize com as sementes de chia e a goji berry por cima. Sirva em seguida.

Muffin de maçã com farinha de linhaça

Ingredientes

  • 2 maçãs raladas
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente as maçãs e misture bem. Em outra tigela, misture a farinha integral, a farinha de linhaça, a canela e o sal. Junte os secos à mistura úmida e mexa suavemente até incorporar. Adicione o fermento por último e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin untadas com óleo de coco, preenchendo até 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Cookie integral com farinha de linhaça e sementes (Imagem: Dream79 | Shutterstock)
Cookie integral com farinha de linhaça e sementes Crédito: Imagem: Dream79 | Shutterstock

Cookie integral com farinha de linhaça e sementes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha delinhaça
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/4 xícara de chá de mel
  • 1/3 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de sementes variadas (gergelim, girassol, chia, linhaça inteira) para misturar e decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, a farinha de linhaça, a aveia, o fermento e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata o ovo, o açúcar mascavo, o óleo de coco, o mel e a baunilha até obter uma mistura homogênea. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até formar uma massa consistente. Acrescente parte das sementes à massa e misture delicadamente. Modele os cookies com a ajuda de uma colher, disponha-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e achate levemente. Polvilhe sementes por cima para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos ou até dourarem levemente. Deixe esfriar antes de servir.

Mais recentes

Imagem - 5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço
Imagem - Três discos de Gal Costa chegam ao streaming nos 80 anos da cantora

Três discos de Gal Costa chegam ao streaming nos 80 anos da cantora
Imagem - 7 raças de cachorro francesas 

7 raças de cachorro francesas 

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia