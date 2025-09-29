Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

Confira as séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo dos dias

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:43

A semana reserva grandes lançamentos na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
A semana reserva grandes lançamentos na Netflix Crédito: Imagem: Mouse family | Shutterstock

A semana chega com estreias imperdíveis para os assinantes da Netflix. Há a série “Dark Winds”, um thriller ambientado nos anos 1970 que acompanha policiais em investigações cheias de segredos, espiritualidade e dilemas morais. Além disso, chega a aguardada segunda temporada do anime “Ranma 1/2″, que revive o clássico das artes marciais e da comédia romântica, com Ranma enfrentando novos adversários ainda mais criativos e perigosos. 

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro!

1. Dark Winds (30/09)

Em &#8220;Dark Winds&#8221;, Joe e Jim investigam casos de crimes complexos na comunidade indígena Navajo (Imagem: Reprodução digital | AMC)
Em “Dark Winds”, Joe e Jim investigam casos de crimes complexos na comunidade indígena Navajo Crédito: Imagem: Reprodução digital | AMC

A série se passa na década de 1970 e acompanha o tenente Joe Leaphorn (Kiowa Gordon) e o agente Jim Chee (Zahn McClarnon), membros da comunidade indígena Navajo. Juntos, eles investigam crimes complexos que, à medida que se desenrolam, revelam segredos antigos, tensões culturais e desafios pessoais profundos.

A narrativa combina mistério e drama psicológico, explorando as tradições espirituais Navajo enquanto os protagonistas lidam com dilemas éticos e confrontos com a violência e corrupção ao seu redor. Ambientada em paisagens imponentes do sudoeste dos Estados Unidos, a série oferece suspense envolvente, personagens intensos e uma reflexão sobre justiça, identidade e legado cultural.

2. Gênio dos desejos (03/10)

Em &#8220;Gênio dos desejos&#8221;, Ka-young liberta o gênio Iblis que transforma sua vida de forma inesperada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Gênio dos desejos”, Ka-young liberta o gênio Iblis que transforma sua vida de forma inesperada Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ka-young (Suzy), uma jovem de vida modesta, vê seu cotidiano virar de cabeça para baixo ao libertar Iblis (Kim Woo-bin), um gênio aprisionado por mil anos em uma antiga lâmpada. Com a promessa de atender três pedidos, ele passa a conviver de perto com ela, dando início a uma trajetória repleta de descobertas, surpresas e mudanças que ultrapassam qualquer expectativa.

Entre encontros divertidos, laços inesperados e momentos de ternura, a relação entre os dois cresce, revelando a força do afeto e os desafios que surgem quando escolhas moldam destinos. Combinando romance, humor leve e toques de fantasia, a trama transporta o espectador para um universo encantado, onde a magia se mistura à reflexão sobre sonhos, responsabilidades e o verdadeiro sentido de liberdade.

3. A nova força (03/10)

&#8220;A nova força&#8221; mostra a chegada das primeiras mulheres à corporação policial sueca em 1958 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“A nova força” mostra a chegada das primeiras mulheres à corporação policial sueca em 1958 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Situada em 1958, a série retrata a chegada das primeiras mulheres à corporação policial sueca. Essas pioneiras são designadas para o distrito de Klara, em Estocolmo, uma região marcada pela criminalidade e por desafios sociais.

Determinadas a provar seu valor, elas enfrentam não apenas o perigo das ruas, mas também a resistência de colegas, a desconfiança da população e a pressão constante da imprensa. Entre uniformes pouco práticos e expectativas desiguais, a narrativa mostra como a luta pela igualdade de gênero se entrelaça à busca por justiça em uma sociedade ainda dominada por preconceitos.

4. Ranma 1/2 &#8211; 2ª temporada (04/10)

Na segunda temporada de &#8220;Ranma 1/2&#8221;, Ranma continua preso à maldição que o faz alternar de corpo conforme a água fria ou quente (Imagem: Reprodução digital | MAPPA)
Na segunda temporada de “Ranma 1/2”, Ranma continua preso à maldição que o faz alternar de corpo conforme a água fria ou quente (Imagem: Reprodução digital | MAPPA) Crédito:

Na segunda temporada, Ranma Saotome continua preso à maldição que o faz alternar de corpo conforme a água fria ou quente entra em contato com ele, o que complica ainda mais sua vida pessoal e suas batalhas nas artes marciais.

Entre desencontros com Akane Tendō, sua noiva por conveniência, e a chegada de novos rivais, como Mousse e Ukyo Kuonji, os conflitos se intensificam. A trama mistura humor, lutas cheias de energia e reviravoltas românticas, mantendo o ritmo caótico e divertido que caracteriza a história, ao mesmo tempo em que amplia os desafios e a relação entre os protagonistas .

Mais recentes

Imagem - 5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

5 tendências de roupas e acessórios para a primavera
Imagem - 5 receitas com alimentos benéficos para o coração

5 receitas com alimentos benéficos para o coração
Imagem - Ingressos extras para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em 16 minutos

Ingressos extras para peça de Wagner Moura em Salvador se esgotam em 16 minutos

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
01

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
02

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
03

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
04

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030