3 sinais de alerta para problemas de visão

Alguns sintomas podem indicar a necessidade de consultar um oftalmologista

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:43

Alguns problemas de visão podem se instalar de maneira silenciosa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A visão está diretamente ligada às atividades do dia a dia, como ler, dirigir, estudar e trabalhar, e qualquer alteração pode comprometer essas funções. Consultas regulares ao oftalmologista, uma alimentação equilibrada rica em nutrientes, o uso de óculos adequados quando necessário e a proteção contra a exposição excessiva à luz solar são medidas importantes para preservar a saúde ocular.

No entanto, uma pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que 24% dos brasileiros não visitam o oftalmologista regularmente. Cerca de 33% só buscam o especialista uma vez ao ano, quando sentem algum desconforto na visão.

Segundo a oftalmologista Dra. Ana Cláudia Alves Pereira, professora de Medicina da Uniderp, algumas doenças oftalmológicas podem se instalar de maneira silenciosa. Por isso, os primeiros sintomas surgem somente quando o quadro está mais avançado, dificultando o tratamento. 

“Ardência nos olhos, vermelhidão e manchas podem indicar que algo esteja afetando a saúde dos olhos. Mas há sinais não tão evidentes que são determinantes, como no caso da pressão elevada dos olhos que ocorre na maioria das vezes de forma silenciosa e assintomática, provocando a perda de fibras de visão e do campo visual, levando ao glaucoma, se não for tratado”, alerta a médica.

A seguir, a Dra. Ana Cláudia Alves Pereira lista 3 sinais de alerta para problemas de visão. Confira!

1. Manchas no campo de visão

Esporadicamente, é normal aparecer manchas ou flashes de luz na visão. Porém, se ocorrer com frequência, é um indicativo para realizar uma investigação clínica. Um especialista também deve ser consultado caso os flashes ocorram com a movimentação dos olhos ou da cabeça. 

A sensação de que uma cortina escura impede a visão nítida deve ser avaliada por um médico (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
A sensação de que uma cortina escura impede a visão nítida deve ser avaliada por um médico Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

2. Visão embaçada ou turva

Sensação de que uma cortina escura está à sua frente, impedindo uma imagem nítida dos objetos no seu campo visual. Por isso, consulte um oftalmologista ao identificar esse sintoma.

3. Dor súbita nos olhos

Dor, vermelhidão e lacrimejamento são indícios de inflamação ou olho seco, mas também podem indicar glaucoma. Por isso, recomenda-se consultar um oftalmologista.

Quando visitar o oftalmologista

Para evitar complicações e um diagnóstico tardio, o aconselhável é consultar um oftalmologista uma vez por ano. Entretanto, para quem já realiza tratamentos, principalmente em casos de enfermidades progressivas, o correto é ir às consultas em períodos mais curtos, recomenda a Dra. Ana Cláudia Alves Pereira.

Por Camila Souza Crepaldi

