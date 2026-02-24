Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:39
Um fuzil calibre .762, munições e mais de 3,6 quilos de entorpecentes foram apreendidos na tarde de segunda-feira (23), na região de Coração de Maria, atrás da Ceasa, em Salvador. A arma de guerra, localizada durante ação da Polícia Civil, é considerada de alto calibre.
De acordo com a corporação, os policiais realizavam buscas para localizar um investigado por crimes patrimoniais quando entraram em uma área de mata e foram surpreendidos por homens armados, que efetuaram disparos contra as equipes. Houve revide, e os suspeitos conseguiram fugir.
Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP
Após varredura no local, os investigadores apreenderam o fuzil calibre .762, acompanhado de munições, além de aproximadamente 2,5 kg de maconha e 1,126 kg de crack. Também foram encontradas balanças de precisão, sacos para acondicionamento e mangueiras de aspersão utilizadas para irrigação, indicando possível cultivo de maconha na área.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais. Todo o material foi apresentado na unidade policial para adoção das medidas cabíveis.
Segundo o diretor do DEIC, Thomas Galdino, a retirada do fuzil de circulação representa impacto relevante no enfrentamento ao crime organizado. “A ação reforça a atuação estratégica da Polícia Civil da Bahia no combate às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas. Trata-se de armamento frequentemente utilizado em confrontos e na proteção de pontos de tráfico, e a sua apreensão reduz a capacidade bélica do grupo atuante na região”, declarou.