Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Materiais foram encontrados atrás da Ceasa

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:39

Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador Crédito: Divulgação Ascom-PCBA

Um fuzil calibre .762, munições e mais de 3,6 quilos de entorpecentes foram apreendidos na tarde de segunda-feira (23), na região de Coração de Maria, atrás da Ceasa, em Salvador. A arma de guerra, localizada durante ação da Polícia Civil, é considerada de alto calibre.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam buscas para localizar um investigado por crimes patrimoniais quando entraram em uma área de mata e foram surpreendidos por homens armados, que efetuaram disparos contra as equipes. Houve revide, e os suspeitos conseguiram fugir.

Após varredura no local, os investigadores apreenderam o fuzil calibre .762, acompanhado de munições, além de aproximadamente 2,5 kg de maconha e 1,126 kg de crack. Também foram encontradas balanças de precisão, sacos para acondicionamento e mangueiras de aspersão utilizadas para irrigação, indicando possível cultivo de maconha na área.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais. Todo o material foi apresentado na unidade policial para adoção das medidas cabíveis.