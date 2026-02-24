Acesse sua conta
‘Só queria vencer na vida’: morte de influenciador em Salvador gera comoção e revolta

Moisés Trindade foi alvo da ação de dois criminosos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:20

Moisés foi morto a tiros na Calçada
Moisés foi morto a tiros na Calçada Crédito: Reprodução

A execução do influenciador digital Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos, no bairro da Calçada, em Salvador, gerou comoção na comunidade e nas redes sociais. Conhecido pelos vídeos em que participava no canal Pé no Chão, onde são publicados conteúdos sobre a realidade das comunidades, o influenciador foi lembrado com carinho em mensagens que lamentaram a sua morte.

Alan Cardoso, amigo da vítima e dono do canal Pé no Chão, fez questão de ressaltar o caráter de Moisés.“Só queria vencer na vida, 100% pureza. Tantos planos e sonhos. Nós guerreando para tirar várias pessoas do crime. Você amava gravar igual a mim. Não colocava dificuldade em nada. Vou te levar até o último suspiro”, escreveu o influenciador nas redes sociais.

Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução

Ainda pelas redes sociais, Alan compartilhou um relato de Moisés do reconhecimento do trabalho dele nas redes sociais. No relato, o influenciador afirmou ser ‘gratificante’ passar por locais e ver pessoas o reconhecendo pelo trabalho nas redes e até pedindo foto por estarem acompanhando os vídeos que eles produziam. O canal Pé no Chão publicou um vídeo de despedida e seguidores lamentaram a morte nos comentários.

“A família Pé no Chão nunca imaginou um dia ter que postar esse tipo de vídeo, mas é com imenso pesar que nós viemos aqui hoje nos despedir do nosso amigo, nosso companheiro e nosso fiel Moisés. Hoje vão ficar somente lembranças e memórias boas e felizes. Era assim que você era com todos nós: quando você chegava era só alegria e risada”, publicou a Pé no Chão, em vídeo no Youtube.

Em nota sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 16ª CIPM foram acionados pelo Cicom para dar apoio a uma equipe do Samu que atendia a ocorrência na Rua Nilo Peçanha. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios. Guias para perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

