CRIME

Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada

Moisés Trindade foi alvo da ação de dois criminosos

Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:41

Moisés foi morto a tiros na Calçada Crédito: Reprodução

O influenciador digital Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (23), no bairro da Calçada, em Salvador. De acordo com informações iniciais, ele foi surpreendido por dois homens armados e atingido por diversos disparos em via pública. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Nas redes sociais, Moisés se apresentava como um “influenciador comunitário” e costumava publicar vídeos com mensagens direcionadas a moradores da região, em tom humorado, abordando o cotidiano das comunidades. Além da atuação na internet, ele havia inaugurado um bar em dezembro do ano passado.

A morte gerou repercussão nas redes sociais, onde amigos, clientes e familiares prestaram homenagens e lamentaram a perda. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 16ª CIPM foram acionados pelo Cicom para dar apoio a uma equipe do Samu que atendia a ocorrência na Rua Nilo Peçanha.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios.