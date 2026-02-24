Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada

Moisés Trindade foi alvo da ação de dois criminosos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:41

Moisés foi morto a tiros na Calçada
Moisés foi morto a tiros na Calçada Crédito: Reprodução

O influenciador digital Moisés Trindade Barbosa Ferreira, 33 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (23), no bairro da Calçada, em Salvador. De acordo com informações iniciais, ele foi surpreendido por dois homens armados e atingido por diversos disparos em via pública. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Nas redes sociais, Moisés se apresentava como um “influenciador comunitário” e costumava publicar vídeos com mensagens direcionadas a moradores da região, em tom humorado, abordando o cotidiano das comunidades. Além da atuação na internet, ele havia inaugurado um bar em dezembro do ano passado.

Moisés foi morto a tiros na Calçada

Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução
1 de 12
Moisés foi morto a tiros na Calçada por Reprodução

A morte gerou repercussão nas redes sociais, onde amigos, clientes e familiares prestaram homenagens e lamentaram a perda. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 16ª CIPM foram acionados pelo Cicom para dar apoio a uma equipe do Samu que atendia a ocorrência na Rua Nilo Peçanha.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios.

Guias para perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia mais

Imagem - Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Imagem - Dois homens morrem em troca de tiros com a PM no Uruguai

Dois homens morrem em troca de tiros com a PM no Uruguai

Imagem - Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após prédio ser atingido por caminhão desgovernado

Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após prédio ser atingido por caminhão desgovernado

Tags:

Moisés Trindade Influenciador Morto Calçada

Mais recentes

Imagem - Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador

Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador
Imagem - 'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos

'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos
Imagem - Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final