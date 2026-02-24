MUDANÇA

Troca de última hora na defesa fez júri do caso Mãe Bernadete ser adiado

Julgamento que começaria hoje agora será em abril

Bruno Wendel

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:51

Mãe Bernadete, líder quilombola Crédito: Divulgação/Conaq

A constituição de um advogado de defesa na véspera do julgamento de dois dos cinco réus acusados de assassinar a líder quilombola Mãe Bernadete motivou o adiamento do júri popular, que aconteceria nesta terça-feira (24), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A nova data foi marcada para 13 de abril deste ano. O motivo foi explicado pela juíza do caso, Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

“Os réus eram assistidos pela Defensoria Pública da Bahia. Estava tudo pronto e, ontem (segunda-feira), eles constituíram um advogado, o que é direito deles. Como o processo é grande e algumas peças estão em sigilo, a nova defesa pediu o adiamento, e cabe a mim zelar para que todos os direitos sejam respeitados”, explicou a magistrada após convocar a imprensa para comunicar a decisão. Ela também descartou o que classificou como possível “manobra probatória”.

Segundo a juíza, o julgamento deverá durar mais de um dia. “Nossa previsão é que dure entre dois e três dias. Serão escolhidos novos jurados, que ficarão isolados em um hotel e acompanhados por oficiais de Justiça. Trata-se de uma logística muito grande”, afirmou.

Crime

Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, foi assassinada em 17 de agosto de 2023, aos 72 anos, dentro de sua casa na comunidade quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela foi atingida por 25 disparos enquanto seus netos estavam no imóvel.