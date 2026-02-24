Acesse sua conta
Troca de última hora na defesa fez júri do caso Mãe Bernadete ser adiado

Julgamento que começaria hoje agora será em abril

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:51

Mãe Bernadete, líder quilombola
Mãe Bernadete, líder quilombola Crédito: Divulgação/Conaq

A constituição de um advogado de defesa na véspera do julgamento de dois dos cinco réus acusados de assassinar a líder quilombola Mãe Bernadete motivou o adiamento do júri popular, que aconteceria nesta terça-feira (24), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A nova data foi marcada para 13 de abril deste ano. O motivo foi explicado pela juíza do caso, Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

“Os réus eram assistidos pela Defensoria Pública da Bahia. Estava tudo pronto e, ontem (segunda-feira), eles constituíram um advogado, o que é direito deles. Como o processo é grande e algumas peças estão em sigilo, a nova defesa pediu o adiamento, e cabe a mim zelar para que todos os direitos sejam respeitados”, explicou a magistrada após convocar a imprensa para comunicar a decisão. Ela também descartou o que classificou como possível “manobra probatória”.

Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete e segue foragido por Divulgação
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do crime por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete, durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete durante o sepultamento na Quinta dos Lázaros, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico, durante o velório da líder quilombola, em 2023 por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, local onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução

Segundo a juíza, o julgamento deverá durar mais de um dia. “Nossa previsão é que dure entre dois e três dias. Serão escolhidos novos jurados, que ficarão isolados em um hotel e acompanhados por oficiais de Justiça. Trata-se de uma logística muito grande”, afirmou.

Crime

Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, foi assassinada em 17 de agosto de 2023, aos 72 anos, dentro de sua casa na comunidade quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela foi atingida por 25 disparos enquanto seus netos estavam no imóvel.

O Ministério Público da Bahia denunciou cinco homens pelo homicídio qualificado, entre eles Marílio dos Santos, apontado como mandante e chefe de grupo criminoso local, e Arielson da Conceição Santos, acusado de participar da execução - ambos são os que estavam marcados para ir a júri popular. Arielson está preso preventivamente, enquanto Marílio segue foragido. Outros três denunciados devem ser julgados em data posterior.

