CRIME

Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador

Investigação aponta que suspeito mantinha vínculo de proximidade com a família da vítima

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:06

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 60 anos foi preso nesta segunda-feira (23), suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos. Ele foi localizado em uma obra de construção civil, no bairro Caipe, no município de São Francisco do Conde, na Grande Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia deixado a cidade de São Sebastião do Passé e estava escondido na residência de um familiar A prisão ocorreu após diligências conduzidas pelo setor de investigação da unidade policial, com apoio do serviço de inteligência do 26º Batalhão da Polícia Militar.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé, com base em investigação instaurada após registro de ocorrência realizado em outubro de 2025. Segundo as investigações, o suspeito mantinha relação de convivência com a família da vítima.

Durante a apuração, foram colhidos depoimentos e reunidos elementos que fundamentaram a representação pela prisão preventiva.