'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos

Inema investiga contaminação

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:00

Um líquido de coloração azul e amarela foi identificado na praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e diversos peixes apareceram mortos na região dias depois. Segundo moradores, o problema começou há algumas semanas. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) investiga uma possível contaminação.

Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores denunciam a situação e relatam preocupação com os impactos ambientais. “Olha esse produto aqui. O que é isso?”, questiona um homem ao mostrar o líquido na areia. Em outra gravação, um morador afirma: “Olha siri morto, está acabando com a praia, os bichos tentando lutar para sobreviver”.

Filho de pescador, o motorista Atan Gama, conhecido nas redes sociais como Atan Uber, também denunciou o caso. “Tem filhote de peixe morrendo. Quando cava a areia, sobe um líquido verde. Tem peixe, siri, tartaruga morrendo aqui. Vai esperar acontecer com banhistas para tomar responsabilidade? Aqui é falta de respeito com pescadores e marisqueiras que dependem do mar para sobreviver”, declarou.

Moradores acusam uma empresa de liberar um pó químico nas águas da praia, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O que diz o Inema?

Em nota, o Inema informou que técnicos das equipes de Fiscalização e de Atendimento a Denúncias estiveram no local na última sexta-feira (20) e retornarão ao longo desta semana para realizar a coleta de material e dar continuidade às investigações. Novas análises também serão feitas nos próximos dias.

Segundo o órgão, informações adicionais serão divulgadas após a conclusão das análises e a emissão do laudo técnico referente à ocorrência.

Moradores podem utilizar o Disque Denúncia do Inema para dar informações sobre crimes e irregularidades ambientais em todo o território baiano. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400 ou pelo e-mail denuncia@inema.ba.gov.br.