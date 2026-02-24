Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos

Inema investiga contaminação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:00

Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação Crédito: Reprodução

Um líquido de coloração azul e amarela foi identificado na praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e diversos peixes apareceram mortos na região dias depois. Segundo moradores, o problema começou há algumas semanas. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) investiga uma possível contaminação.

Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores denunciam a situação e relatam preocupação com os impactos ambientais. “Olha esse produto aqui. O que é isso?”, questiona um homem ao mostrar o líquido na areia. Em outra gravação, um morador afirma: “Olha siri morto, está acabando com a praia, os bichos tentando lutar para sobreviver”.

Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos

Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução
1 de 6
Líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos; Inema investiga contaminação por Reprodução

Filho de pescador, o motorista Atan Gama, conhecido nas redes sociais como Atan Uber, também denunciou o caso. “Tem filhote de peixe morrendo. Quando cava a areia, sobe um líquido verde. Tem peixe, siri, tartaruga morrendo aqui. Vai esperar acontecer com banhistas para tomar responsabilidade? Aqui é falta de respeito com pescadores e marisqueiras que dependem do mar para sobreviver”, declarou.

Moradores acusam uma empresa de liberar um pó químico nas águas da praia, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

O que diz o Inema?

Em nota, o Inema informou que técnicos das equipes de Fiscalização e de Atendimento a Denúncias estiveram no local na última sexta-feira (20) e retornarão ao longo desta semana para realizar a coleta de material e dar continuidade às investigações. Novas análises também serão feitas nos próximos dias.

Segundo o órgão, informações adicionais serão divulgadas após a conclusão das análises e a emissão do laudo técnico referente à ocorrência.

Moradores podem utilizar o Disque Denúncia do Inema para dar informações sobre crimes e irregularidades ambientais em todo o território baiano. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400 ou pelo e-mail denuncia@inema.ba.gov.br.

A identidade do denunciante é preservada, e o registro pode ser realizado de forma anônima.

Leia mais

Imagem - Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Imagem - Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Polícia apreende arma de guerra e mais de 3,6kg de drogas em Salvador

Imagem - Cinco apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 888 mil; veja cidades vencedoras

Cinco apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 888 mil; veja cidades vencedoras

Tags:

Contaminação

Mais recentes

Imagem - Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador

Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador
Imagem - Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada

Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada
Imagem - Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final