LOTERIA

Cinco apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 888 mil; veja cidades vencedoras

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (23)

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:24

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3619 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira (23), e cada uma vai receber R$ 888.751,35. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01, 02, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

As apostas vencedoras foram registradas em cinco cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, os ganhadores são de Campo Grande e Chapadão do Sul. Também houve premiação máxima em Caxias do Sul (RS), Porto Feliz (SP) e na capital paulista.

Três apostas foram feitas por meio de Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) e duas em unidades lotéricas físicas. Todas foram apostas simples, com uma única cota, e não participaram da modalidade Teimosinha.

Além dos cinco ganhadores principais, o concurso também premiou:

654 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 1.249,08 cada;

18.112 apostas com 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35,00;

188.068 apostas com 12 acertos, com prêmio de R$ 14,00;

960.643 apostas com 11 acertos, que ganham R$ 7,00 cada.

A arrecadação total do concurso 3619 foi de R$ 37.166.528,00.