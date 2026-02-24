Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 888 mil; veja cidades vencedoras

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:24

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3619 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira (23), e cada uma vai receber R$ 888.751,35. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01, 02, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As apostas vencedoras foram registradas em cinco cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, os ganhadores são de Campo Grande e Chapadão do Sul. Também houve premiação máxima em Caxias do Sul (RS), Porto Feliz (SP) e na capital paulista.

Três apostas foram feitas por meio de Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) e duas em unidades lotéricas físicas. Todas foram apostas simples, com uma única cota, e não participaram da modalidade Teimosinha.

Leia mais

Imagem - Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Imagem - Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Além dos cinco ganhadores principais, o concurso também premiou:

654 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 1.249,08 cada;

18.112 apostas com 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35,00;

188.068 apostas com 12 acertos, com prêmio de R$ 14,00;

960.643 apostas com 11 acertos, que ganham R$ 7,00 cada.

A arrecadação total do concurso 3619 foi de R$ 37.166.528,00.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (24) e tem prêmio estimado em R$ 6,5 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 2.759.789,39. Já o montante destinado ao sorteio especial da Independência chega a R$ 71.452.511,32.

Tags:

Lotofacil Loteria

Mais recentes

Imagem - Justiça anula a condenação a 8 anos de prisão do humorista Leo Lins

Justiça anula a condenação a 8 anos de prisão do humorista Leo Lins
Imagem - Turista morre ao cair de cachoeira de 35 metros enquanto tirava foto

Turista morre ao cair de cachoeira de 35 metros enquanto tirava foto
Imagem - Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final