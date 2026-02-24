Cinco apostas acertam a Lotofácil e faturam R$ 888 mil; veja cidades vencedoras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:24
Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3619 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira (23), e cada uma vai receber R$ 888.751,35. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 01, 02, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As apostas vencedoras foram registradas em cinco cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, os ganhadores são de Campo Grande e Chapadão do Sul. Também houve premiação máxima em Caxias do Sul (RS), Porto Feliz (SP) e na capital paulista.
Três apostas foram feitas por meio de Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE) e duas em unidades lotéricas físicas. Todas foram apostas simples, com uma única cota, e não participaram da modalidade Teimosinha.
Além dos cinco ganhadores principais, o concurso também premiou:
654 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 1.249,08 cada;
18.112 apostas com 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35,00;
188.068 apostas com 12 acertos, com prêmio de R$ 14,00;
960.643 apostas com 11 acertos, que ganham R$ 7,00 cada.
A arrecadação total do concurso 3619 foi de R$ 37.166.528,00.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (24) e tem prêmio estimado em R$ 6,5 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 2.759.789,39. Já o montante destinado ao sorteio especial da Independência chega a R$ 71.452.511,32.