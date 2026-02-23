JUSTIÇA

Justiça anula a condenação a 8 anos de prisão do humorista Leo Lins

Comediante havia sido condenado por piadas consideradas preconceituosas feitas em um show gravado em 2022

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:10

Léo Lins Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O comediante Léo Lins foi absolvido da condenação a oito anos de prisão, determinada pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo em junho de 2025. A reversão da decisão foi anunciada pelo próprio humorista em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

O julgamento da apelação ocorreu nesta segunda. Léo havia sido condenado a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas preconceituosas feitas em um show gravado em 2022. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por falas veiculadas em um vídeo publicado no YouTube, consideradas ofensivas contra negros, idosos, pessoas obesas, soropositivas, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+.

A nova decisão foi tomada por dois votos a um no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), segundo informações do jornal Estadão. Ainda cabe recurso.

“Agradeço muito a dedicação de vocês. Fico feliz com esse resultado positivo não só para mim, mas para a comédia e para o trabalho artístico em geral”, afirmou o humorista em vídeo publicado por um de seus advogados.