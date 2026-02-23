Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça anula a condenação a 8 anos de prisão do humorista Leo Lins

Comediante havia sido condenado por piadas consideradas preconceituosas feitas em um show gravado em 2022

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 22:10

Léo Lins
Léo Lins Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O comediante Léo Lins foi absolvido da condenação a oito anos de prisão, determinada pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo em junho de 2025. A reversão da decisão foi anunciada pelo próprio humorista em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

O julgamento da apelação ocorreu nesta segunda. Léo havia sido condenado a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas preconceituosas feitas em um show gravado em 2022. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por falas veiculadas em um vídeo publicado no YouTube, consideradas ofensivas contra negros, idosos, pessoas obesas, soropositivas, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+.

Leo Lins

Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
1 de 4
Leo Lins por Divulgação

A nova decisão foi tomada por dois votos a um no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), segundo informações do jornal Estadão. Ainda cabe recurso.

“Agradeço muito a dedicação de vocês. Fico feliz com esse resultado positivo não só para mim, mas para a comédia e para o trabalho artístico em geral”, afirmou o humorista em vídeo publicado por um de seus advogados.

O também comediante Danilo Gentili celebrou a decisão em seu perfil com uma publicação em homenagem a Léo Lins. “Enquanto alguns ‘comediantes’ endossaram e pediram que um humorista fosse preso por contar piadas num show, outros seguem trabalhando juntos para reverter todo caso que diminua a liberdade de expressão no Brasil e também seguimos resistindo para garantir a liberdade na comédia brasileira”, escreveu.

Mais recentes

Imagem - Turista morre ao cair de cachoeira de 35 metros enquanto tirava foto

Turista morre ao cair de cachoeira de 35 metros enquanto tirava foto
Imagem - Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil
Imagem - Idoso morre após ter a cabeça esmagada pelo próprio irmão enquanto dormia

Idoso morre após ter a cabeça esmagada pelo próprio irmão enquanto dormia

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026