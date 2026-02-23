Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens

Programa oferece acesso a oportunidades em mais de 400 empresas parceiras

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:37

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens
Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens Crédito: Shutterstock

O Instituto Coca-Cola Brasil anunciou a abertura de 45 mil vagas gratuitas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem, iniciativa voltada à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Podem participar pessoas entre 16 e 29 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio. As inscrições são realizadas pela internet, por meio do site do programa. 

O curso é 100% online, gratuito e composto por 12 videoaulas curtas e práticas, que podem ser assistidas no ritmo do participante. A formação aborda competências consideradas essenciais para o mercado atual, como colaboração, pensamento crítico, resolução de problemas e empatia.

Ao concluir o programa, os jovens recebem certificado e passam a ter acesso a uma plataforma exclusiva com vagas de emprego divulgadas por mais de 400 empresas parceiras.

Fábrica da Coca-Cola

Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução
1 de 7
Fábrica da Coca-Cola por Reprodução

Segundo Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, o Coletivo vai além da preparação para o primeiro emprego. “Mais do que uma porta de entrada, é um caminho de desenvolvimento para quem quer construir uma trajetória profissional alinhada às demandas do futuro”, afirma.

Até o momento, o Instituto informa já ter beneficiado mais de 800 mil pessoas em todo o país por meio de suas iniciativas.

Tags:

Coca-cola

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo