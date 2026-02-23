ONLINE

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens

Programa oferece acesso a oportunidades em mais de 400 empresas parceiras

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:37

Instituto Coca-Cola Brasil abre 45 mil vagas gratuitas para capacitação de jovens Crédito: Shutterstock

O Instituto Coca-Cola Brasil anunciou a abertura de 45 mil vagas gratuitas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem, iniciativa voltada à capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Podem participar pessoas entre 16 e 29 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio. As inscrições são realizadas pela internet, por meio do site do programa.

O curso é 100% online, gratuito e composto por 12 videoaulas curtas e práticas, que podem ser assistidas no ritmo do participante. A formação aborda competências consideradas essenciais para o mercado atual, como colaboração, pensamento crítico, resolução de problemas e empatia.

Ao concluir o programa, os jovens recebem certificado e passam a ter acesso a uma plataforma exclusiva com vagas de emprego divulgadas por mais de 400 empresas parceiras.

Segundo Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, o Coletivo vai além da preparação para o primeiro emprego. “Mais do que uma porta de entrada, é um caminho de desenvolvimento para quem quer construir uma trajetória profissional alinhada às demandas do futuro”, afirma.