CRIME

Homem tenta matar amante e filha com motosserra: 'Queria cortar as duas'

Suspeito enviou mensagens confessando o ataque e está foragido

Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:07

André Augusto, conhecido como “Papa” Crédito: Crime

As polícias Civil e Militar fazem buscas por André Augusto, conhecido como “Papa”, suspeito de tentar matar uma mulher de 45 anos na última sexta-feira (20), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Estado de Minas, ele teria utilizado um martelo e uma motosserra durante as agressões. Uma das filhas da vítima também ficou ferida ao tentar impedir o ataque e sofreu um corte no braço.

A mulher está internada em estado grave no Hospital 25 de Março, em Esmeraldas. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. André e a mulher mantinham um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes. Inicialmente, a ocorrência apontava que ela seria ex-companheira do suspeito, mas as apurações indicam que os dois mantinham um relacionamento extraconjugal há anos e tinham duas filhas juntos.

Ele é casado e proprietário de uma oficina mecânica. Na sexta-feira, conforme relato policial, André foi até a casa da mulher em uma caminhonete. Ele a chamou para sair, mas, diante da recusa, insistiu para entrar na residência. Já dentro do imóvel, passou a agredi-la utilizando as ferramentas. Parte do que aconteceu foi relatada pelo próprio suspeito em mensagens enviadas por celular a uma das filhas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

"Peguei a motosserra e o martelo, joguei ela no barranco e bati nela demais da conta. Pisei na goela dela. Liguei a motosserra para cortar ela. Estava com a faca, mas não dei facada. Queria ter dado uma facada no seu pescoço”, escreveu.

Em outro trecho, ele menciona a chegada da segunda filha ao local: “Ela chegou ao local das agressões. Eu queria cortar as duas com a motosserra. Mas a motosserra embuchou e aí eu saí vazado. Tudo é ganância por dinheiro”, completou.

Segundo a polícia, em uma terceira mensagem, o homem afirmou que estava armado e prometeu reagir caso fosse abordado pelas autoridades. A filha mais velha contou aos investigadores que a mãe só não foi morta porque conseguiu travar o funcionamento da motosserra com uma das mãos, o que causou ferimentos graves.