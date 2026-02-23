Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem tenta matar amante e filha com motosserra: 'Queria cortar as duas'

Suspeito enviou mensagens confessando o ataque e está foragido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:07

André Augusto, conhecido como “Papa”
André Augusto, conhecido como “Papa” Crédito: Crime

As polícias Civil e Militar fazem buscas por André Augusto, conhecido como “Papa”, suspeito de tentar matar uma mulher de 45 anos na última sexta-feira (20), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Estado de Minas, ele teria utilizado um martelo e uma motosserra durante as agressões. Uma das filhas da vítima também ficou ferida ao tentar impedir o ataque e sofreu um corte no braço.

A mulher está internada em estado grave no Hospital 25 de Março, em Esmeraldas. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. André e a mulher mantinham um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes. Inicialmente, a ocorrência apontava que ela seria ex-companheira do suspeito, mas as apurações indicam que os dois mantinham um relacionamento extraconjugal há anos e tinham duas filhas juntos.

Ele é casado e proprietário de uma oficina mecânica. Na sexta-feira, conforme relato policial, André foi até a casa da mulher em uma caminhonete. Ele a chamou para sair, mas, diante da recusa, insistiu para entrar na residência. Já dentro do imóvel, passou a agredi-la utilizando as ferramentas. Parte do que aconteceu foi relatada pelo próprio suspeito em mensagens enviadas por celular a uma das filhas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

"Peguei a motosserra e o martelo, joguei ela no barranco e bati nela demais da conta. Pisei na goela dela. Liguei a motosserra para cortar ela. Estava com a faca, mas não dei facada. Queria ter dado uma facada no seu pescoço”, escreveu.

Em outro trecho, ele menciona a chegada da segunda filha ao local: “Ela chegou ao local das agressões. Eu queria cortar as duas com a motosserra. Mas a motosserra embuchou e aí eu saí vazado. Tudo é ganância por dinheiro”, completou.

Segundo a polícia, em uma terceira mensagem, o homem afirmou que estava armado e prometeu reagir caso fosse abordado pelas autoridades. A filha mais velha contou aos investigadores que a mãe só não foi morta porque conseguiu travar o funcionamento da motosserra com uma das mãos, o que causou ferimentos graves.

As investigações apontam que a mulher tentava encerrar o relacionamento, mas o suspeito não aceitava o término. O envolvimento entre os dois seria antigo e teria começado quando eram vizinhos na mesma rua. As forças de segurança seguem em diligências para localizar André Augusto, que permanece foragido.

Leia mais

Imagem - 'Pai, vem me buscar': esposa de tenente-coronel pediu ajuda antes de morrer

'Pai, vem me buscar': esposa de tenente-coronel pediu ajuda antes de morrer

Imagem - Homem invade convento, mata freira de 82 anos e diz ter ouvido vozes após uso de drogas

Homem invade convento, mata freira de 82 anos e diz ter ouvido vozes após uso de drogas

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Tags:

Crime Foragido

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo