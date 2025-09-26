Pai invade palco e derruba cantor após denúncia de assédio contra filha adolescente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:42
Um show do grupo de pagode Pura Onda, realizado em Penápolis, interior de São Paulo, terminou em confusão no último fim de semana. Durante a gravação de um videoclipe, o vocalista Paulão foi empurrado com força por um homem que invadiu o palco.
Nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs e classificou o episódio como “um acaso infeliz”. Ele afirmou que as medidas legais já estão sendo tomadas e confirmou que registrou um boletim de ocorrência.
A confusão ganhou novos contornos após uma adolescente de 16 anos se manifestar em uma página de notícias no Instagram. A jovem disse ser filha do homem que invadiu o palco e acusou Paulão de tê-la assediado em uma festa particular, um dia antes do episódio.
“Esse cara que empurrou é meu pai. O outro, que estava cantando, é o nojento que me beijou à força. Ele tem mais de 37 anos, e eu só tenho 16. Contei para meu pai e fomos à delegacia registrar ocorrência. Pais matam e morrem por seus filhos”, escreveu a adolescente.
O irmão da jovem também falou sobre o caso. Em entrevista ao EXTRA, ele relatou que presenciou o assédio e descreveu o que aconteceu depois que o pai empurrou o cantor:
“Após o empurrão, meu pai saiu correndo, mas integrantes da banda o alcançaram na rua. Eram cinco homens, todos da banda, que o derrubaram no chão e o agrediram com socos. Existe um vídeo circulando na internet mostrando a cena.”
O registro da ocorrência foi feito na delegacia de Coroados (SP). Até o momento, a defesa do cantor Paulão não se manifestou sobre as acusações de assédio feitas pela adolescente. O perfil oficial do grupo Pura Onda também não comentou o episódio.