POLÊMICA

Pai invade palco e derruba cantor após denúncia de assédio contra filha adolescente

Paulão, do grupo Pura Onda, nega acusações e diz que já registrou boletim de ocorrência após confusão em show

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:42

Pai invade palco e derruba cantor após filha adolescente acusar artista de assédio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um show do grupo de pagode Pura Onda, realizado em Penápolis, interior de São Paulo, terminou em confusão no último fim de semana. Durante a gravação de um videoclipe, o vocalista Paulão foi empurrado com força por um homem que invadiu o palco.

Nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs e classificou o episódio como “um acaso infeliz”. Ele afirmou que as medidas legais já estão sendo tomadas e confirmou que registrou um boletim de ocorrência.

A confusão ganhou novos contornos após uma adolescente de 16 anos se manifestar em uma página de notícias no Instagram. A jovem disse ser filha do homem que invadiu o palco e acusou Paulão de tê-la assediado em uma festa particular, um dia antes do episódio.

“Esse cara que empurrou é meu pai. O outro, que estava cantando, é o nojento que me beijou à força. Ele tem mais de 37 anos, e eu só tenho 16. Contei para meu pai e fomos à delegacia registrar ocorrência. Pais matam e morrem por seus filhos”, escreveu a adolescente.

O irmão da jovem também falou sobre o caso. Em entrevista ao EXTRA, ele relatou que presenciou o assédio e descreveu o que aconteceu depois que o pai empurrou o cantor:

“Após o empurrão, meu pai saiu correndo, mas integrantes da banda o alcançaram na rua. Eram cinco homens, todos da banda, que o derrubaram no chão e o agrediram com socos. Existe um vídeo circulando na internet mostrando a cena.”