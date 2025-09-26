Acesse sua conta
Pai invade palco e derruba cantor após denúncia de assédio contra filha adolescente

Paulão, do grupo Pura Onda, nega acusações e diz que já registrou boletim de ocorrência após confusão em show

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:42

Pai invade palco e derruba cantor após filha adolescente acusar artista de assédio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um show do grupo de pagode Pura Onda, realizado em Penápolis, interior de São Paulo, terminou em confusão no último fim de semana. Durante a gravação de um videoclipe, o vocalista Paulão foi empurrado com força por um homem que invadiu o palco.

Nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs e classificou o episódio como “um acaso infeliz”. Ele afirmou que as medidas legais já estão sendo tomadas e confirmou que registrou um boletim de ocorrência.

A confusão ganhou novos contornos após uma adolescente de 16 anos se manifestar em uma página de notícias no Instagram. A jovem disse ser filha do homem que invadiu o palco e acusou Paulão de tê-la assediado em uma festa particular, um dia antes do episódio.

“Esse cara que empurrou é meu pai. O outro, que estava cantando, é o nojento que me beijou à força. Ele tem mais de 37 anos, e eu só tenho 16. Contei para meu pai e fomos à delegacia registrar ocorrência. Pais matam e morrem por seus filhos”, escreveu a adolescente.

O irmão da jovem também falou sobre o caso. Em entrevista ao EXTRA, ele relatou que presenciou o assédio e descreveu o que aconteceu depois que o pai empurrou o cantor:

Pai invade palco e derruba cantor após filha adolescente acusar artista de assédio

Pai invade palco e derruba cantor após filha adolescente acusar artista de assédio por Reprodução/Redes Sociais
Vocalista Paulão, do grupo de pagode Pura Onda, disse que fez um boletim de ocorrência por Reprodução/Redes Sociais
Jovem acusa cantor Paulão, vocalista do Pura Onda, de assédio por Reprodução/Instagram
Vocalista Paulão, do grupo de pagode Pura Onda, disse que fez um boletim de ocorrência por Reprodução/Redes Sociais
Grupo de pagode Pura Onda por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Pai invade palco e derruba cantor após filha adolescente acusar artista de assédio por Reprodução/Redes Sociais

“Após o empurrão, meu pai saiu correndo, mas integrantes da banda o alcançaram na rua. Eram cinco homens, todos da banda, que o derrubaram no chão e o agrediram com socos. Existe um vídeo circulando na internet mostrando a cena.”

O registro da ocorrência foi feito na delegacia de Coroados (SP). Até o momento, a defesa do cantor Paulão não se manifestou sobre as acusações de assédio feitas pela adolescente. O perfil oficial do grupo Pura Onda também não comentou o episódio.

