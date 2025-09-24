Acesse sua conta
Alessia Cara anuncia cancelamento de shows no Brasil e desabafa: 'Tristeza e decepção'

Cantora canadense explica motivo do cancelamento e pede desculpas emocionadas aos fãs brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:00

Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção'
Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' Crédito: Divulgação

A cantora canadense Alessia Cara, de 29 anos, anunciou o cancelamento de todos os shows que faria na América Latina, incluindo as apresentações programadas para o Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro, no Vivo Rio, e em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 23.

Em uma carta aberta publicada na última terça-feira (23), Alessia falou diretamente com os fãs sobre os motivos que levaram à decisão. "Oi, meus amigos da América Latina. Tenho más notícias. Estive temendo este momento e não consigo expressar toda a frustração, tristeza e decepção que estou sentindo. Acabamos de receber a confirmação de que teremos que cancelar os shows", escreveu a artista.

A cantora explicou que a decisão não partiu dela, mas da produtora. "Serei honesta: o promotor dos shows na Argentina e no Brasil perdeu a confiança e desistiu. Tentamos negociar e reduzir a produção para viabilizar os espetáculos, mas não houve acordo. No final, não tivemos outra escolha a não ser cancelar", acrescentou.

Alessia reforçou o carinho pelo público latino-americano e garantiu que fará o possível para realizar os shows futuramente. "Sei o quanto vocês estavam animados para me ver, e eu também amo a América Latina. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça o mais rápido possível", afirmou.

A cantora canadense Alessia Cara

Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' por Divulgação
A cantora Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Divulgação
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
A cantora canadense Alessia Cara por Divulgação
A cantora canadense Alessia Cara por Reprodução/Redes Sociais
Alessia Cara cancela shows no Brasil e lamenta: 'Tristeza e decepção' por Divulgação

Nas redes sociais, a artista confirmou que os fãs terão direito ao reembolso dos ingressos já adquiridos. Até o momento, a produtora T4F, responsável pelos shows no Brasil, não se manifestou oficialmente. Apesar do cancelamento, a venda de entradas ainda aparece disponível na página do evento.

Além do Brasil, Alessia também cancelou apresentações na Argentina, Chile e México. A cantora já se apresentou no país durante o Lollapalooza de 2022, conquistando fãs por toda a América Latina.

