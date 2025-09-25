variedades

7 raças de cachorro francesas

Conheça os cães originários da França que conquistaram o mundo com charme, inteligência e personalidade única

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:43

A França desenvolveu cães para diferentes finalidades, que ultrapassaram barreiras e conquistaram lares ao redor do globo Crédito: Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock

A França é reconhecida por sua arte, moda e gastronomia refinada, mas também se destaca no mundo canino como o berço de diversas raças encantadoras. Com regiões diversas — de campos tranquilos a cidades agitadas —, o país europeu desenvolveu cães para diferentes finalidades, como caça, pastoreio e companhia. Com o passar do tempo, ultrapassaram fronteiras e conquistaram lares ao redor do globo com sua beleza, inteligência e personalidade marcante.

A relação dos franceses com os cães é antiga e carrega laços de admiração e funcionalidade. Desde séculos passados, esses animais foram valorizados tanto por suas habilidades quanto por seu papel afetivo. Enquanto alguns cães eram companheiros da realeza, outros se destacavam por ajudar caçadores e agricultores em atividades do dia a dia.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro francesas!

1. Dogue de bordeaux

O dogue de bordeaux é uma das raças mais antigas da França Crédito: Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock

Também conhecido como mastim francês, o dogue de bordeaux é uma das raças mais antigas da França, com origem na região de Bordeaux. É um cão de grande porte, musculoso, com cabeça larga e rugas expressivas. Seu pelo é curto e avermelhado. Apesar do tamanho imponente, é dócil, calmo e muito leal à família. Requer socialização precoce e espaço para se movimentar.

2. Grand basset griffon vendéen

O grand basset griffon vendéené ativo, curioso e gosta de explorar o ambiente Crédito: Imagem: Wild Carpathians | Shutterstock

Originário da região de Vendée, no oeste da França, esse cão de caça é de porte médio, corpo alongado e orelhas longas. Seu pelo é áspero e desgrenhado, geralmente em tons de branco com manchas pretas, castanhas ou alaranjadas. É ativo, curioso e gosta de explorar o ambiente. Embora tenha instinto de caça, é carinhoso e sociável, ideal para famílias com espaço e tempo para passeios.

3. Papillon

O papillon é um cão pequeno, elegante e muito inteligente Crédito: Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock

O papillon, também chamado de spaniel continental anão, é facilmente reconhecido por suas orelhas grandes e peludas, parecidas com asas de borboleta. Originário da França e da Bélgica, é um cão pequeno, elegante e muito inteligente. Sua pelagem é longa e sedosa, geralmente branca com manchas coloridas. Apesar do porte delicado, é cheio de energia e adora aprender truques.

4. Barbet

O barbet é um cachorro dócil, obediente e apegado ao tutor Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

Pouco conhecido no Brasil, o barbet é um cão de porte médio com origem nas zonas úmidas da França. Seu corpo robusto é coberto por uma densa pelagem encaracolada, que o ajuda a nadar com facilidade. Foi criado para caça em áreas alagadas e tem forte instinto aquático. É dócil, obediente e apegado ao tutor, ideal para famílias ativas que gostam de atividades ao ar livre.

5. Briard

O briard é um cão inteligente, protetor e fiel à família Crédito: Imagem: anetapics | Shutterstock

Com raízes na França medieval, o briard é um cão de pastoreio robusto e peludo. Sua pelagem longa e ondulada cobre até os olhos e pode ser preta, cinza ou fulva. É um cão inteligente, protetor e fiel à família. Precisa de estímulos mentais e físicos constantes. É indicado para tutores experientes e com tempo disponível para adestramento e cuidados com o pelo.

6. Épagneul breton

O épagneul breton é muito ativo, obediente e fácil de treinar Crédito: Imagem: Gucio_Photo | Shutterstock

Considerado um dos melhores cães de caça do mundo, o épagneul breton é originário da Bretanha, região noroeste da França. De porte médio, corpo atlético e pelagem densa, é muito ativo, obediente e fácil de treinar. É uma excelente companhia para tutores que gostam de trilhas, corridas ou esportes caninos. Além disso, é carinhoso, gentil e se dá bem com crianças.

7. Pastor de beauce

O pastor de beauce é um excelente cão de guarda e muito dedicado ao tutor Crédito: Imagem: JP Chret | Shutterstock