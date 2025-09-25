MINIEMPREENDEDORA

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Com apenas 5 anos, Vicky Justus criou “negócio” no condomínio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:58

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A pequena Vicky Justus, de apenas 5 anos, mostrou que não existe idade para dar os primeiros passos no mundo dos negócios. A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert encantou os seguidores ao surgir vendendo cookies e milk-shakes para os vizinhos do condomínio onde mora, tudo para realizar um sonho especial: comprar os acessórios de uma barraca de acampamento.

Segundo Ana Paula, a ideia surgiu após uma ida a uma loja de artigos esportivos. Lá, Vicky se apaixonou por uma barraca gigante e chegou a chorar de vontade de levá-la para casa. A mãe, no entanto, explicou que não seria possível comprar o item naquele momento, mas fez uma promessa: presentearia a filha com a barraca em uma data especial. Os acessórios, no entanto, como lanternas, colchonetes, sacos de dormir e até uma fogueirinha, teriam que ser conquistados pela própria menina.

Determinação foi o que não faltou. Desde então, Vicky passou a vender doces e bebidas, além de recolher moedinhas espalhadas pela casa, guardando tudo com cuidado em seu cofrinho. A meta é simples, mas cheia de significado: montar um acampamento completo para toda a família, incluindo os primos.

“Ela quer que a gente acampe junto, com todos os netos. Vai precisar de várias lanternas, sacos de dormir e acessórios. E está superfocada, juntando cada moedinha para isso”, contou Ana Paula, orgulhosa da iniciativa da filha.