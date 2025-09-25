NOVELA DAS 6

Candinho enfrenta intrigas para proteger Dita em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (25)

Entre romances, vinganças e descobertas, o capítulo revela decisões que podem mudar a vida dos personagens

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 05:00

Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

No capítulo desta quinta-feira (25) de Êta Mundo Melhor!, Candinho deixa claro a Manoela que seu único objetivo é o bem de Dita, reforçando sua devoção. Celso, por sua vez, se confessa para Anabela sobre seu amor por Estela, mas opta por não comparecer ao jantar.

Jasmin incentiva Aladim a se aproximar de Anabela, enquanto Asdrúbal impede que Candinho assine documentos importantes para Celso. Samir se diverte com o fracasso de Zulma em seu golpe contra Adelaide. Medeia revela a Asdrúbal detalhes sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes, e Maria Divina insiste em se unir a Zé dos Porcos.

Lauro termina com Sônia, que pede para retornar ao dancing, e Zulma vai atrás de Candinho. Enquanto isso, Sabiá informa a Lúcio que Ernesto está preso, e Ernesto agradece a Mirtes por ajudá-lo a encontrar Paixão.