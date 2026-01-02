Universo pede atenção dos signos: Planos feitos na virada começam a ser testados hoje (2 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:12
As ideias que nasceram entre o fim de dezembro e o início de janeiro passam por um primeiro teste agora. O Sol em Capricórnio pergunta: isso é desejo momentâneo ou plano real?
O dia favorece organização de metas, revisão de objetivos e definição de prioridades. Pequenos ajustes feitos agora evitam frustrações maiores ao longo do ano.
A Lua em Gêmeos ajuda a enxergar alternativas, mas também pode dispersar. O segredo está em escolher um caminho e seguir, ao invés de tentar abraçar tudo.
Hoje, menos entusiasmo e mais estratégia fazem toda a diferença.