ASTROLOGIA

Universo pede atenção dos signos: Planos feitos na virada começam a ser testados hoje (2 de janeiro)

O céu separa sonho de projeto viável neste 2 de janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:12

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

As ideias que nasceram entre o fim de dezembro e o início de janeiro passam por um primeiro teste agora. O Sol em Capricórnio pergunta: isso é desejo momentâneo ou plano real?

O dia favorece organização de metas, revisão de objetivos e definição de prioridades. Pequenos ajustes feitos agora evitam frustrações maiores ao longo do ano.

A Lua em Gêmeos ajuda a enxergar alternativas, mas também pode dispersar. O segredo está em escolher um caminho e seguir, ao invés de tentar abraçar tudo.