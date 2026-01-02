Acesse sua conta
Universo pede atenção dos signos: Planos feitos na virada começam a ser testados hoje (2 de janeiro)

O céu separa sonho de projeto viável neste 2 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:12

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

As ideias que nasceram entre o fim de dezembro e o início de janeiro passam por um primeiro teste agora. O Sol em Capricórnio pergunta: isso é desejo momentâneo ou plano real?

O dia favorece organização de metas, revisão de objetivos e definição de prioridades. Pequenos ajustes feitos agora evitam frustrações maiores ao longo do ano.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

A Lua em Gêmeos ajuda a enxergar alternativas, mas também pode dispersar. O segredo está em escolher um caminho e seguir, ao invés de tentar abraçar tudo.

Hoje, menos entusiasmo e mais estratégia fazem toda a diferença.

