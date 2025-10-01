Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Festival acontece em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:51

Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Chappell Roan e Sabrina Carpenter entre headliners
Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Chappell Roan e Sabrina Carpenter entre headliners Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil revelou, na última terça-feira (30), a programação completa por dia da edição de 2026. O festival acontece em 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda de ingressos diários começa nesta quarta-feira (01), com preços a partir de R$ 469,20.

Headliners de cada dia

  • Sexta-feira (20/03): Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii
  • Sábado (21/03): Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi
  • Domingo (22/03): Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile

Além dos headliners, o público poderá conferir 71 atrações no total; sendo 17 artistas estreando no Brasil, 38 nacionais e 33 internacionais.

Leia mais

Imagem - 'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

Imagem - Ana Clara morre após levar tiro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Veja o que acontece depois

Ana Clara morre após levar tiro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Veja o que acontece depois

Imagem - Ex-Globo sofre preconceito por casar com diretor 26 anos mais velho: 'Pai entrando com a filha'

Ex-Globo sofre preconceito por casar com diretor 26 anos mais velho: 'Pai entrando com a filha'

  • Sexta-feira (20/03)
    Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, Edson Gomes, Men I Trust, Bunt., Viagra Boys, DJ Diesel, Horsegiirl, Negra Li, Aline Rocha, Atkö, Scalene, Worst, Terraplana, Stefanie, Bruna Strait, Camila Jun.

  • Sábado (21/03)
    Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Cypress Hill, Brutalismus 3000, Marina, TV Girl, Mu540, Riize, 2hollis, N.I.N.A, Foto em Grupo, The Warning, Hamdi, Febre90s, Agnes Nunes, Varanda, Cidade Dormitório, Jadsa, Blackat, Crizin da Z.O., Marcelin O Brabo, Artur Menezes, Hurricanes.

  • Domingo (22/03)
    Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Addison Rae, Katseye, Djo, ¥ousuke ¥uk1matsu, FBC, Royel Otis, The Dare, Balu Brigada, Mundo Livre S/A, Róz, Zopelar, Idlibra, Nina Maia, Oruã, Alírio, Papisa, Papangu, Analu, Jonabug, Entropia.

Lollapalooza

Lollapalooza por Reprodução
Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Chappell Roan e Sabrina Carpenter entre headliners por Reprodução
Line-up do Lollapalooza 2026 por Divulgação
Lollapalooza 2024 por Divulgação
Lollapalooza 2026 por Reprodução/Instagram
Lollapalooza por Reprodução/Instagram
Alanis Morissette no Lolla 2025 por Reprodução/Instagram @diegopadilha
Lollapalooza 2026 já conta com vendas para o passaporte do evento por Reprodução/Instagram
O Kanalha e Preta Gil no Lollapalooza por Redes sociais
Aurora show Lollapalooza por reprodução
1 de 10
Lollapalooza por Reprodução

Leia mais

Imagem - Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Ingressos do Lollapalooza 2026

A venda dos bilhetes acontece pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera (SP).

  • Lolla Pass (3 dias):
    Inteira Lote 4: R$ 2.876,40
    Entrada social Lote 4: R$ 1.602,02
    Meia-entrada Lote 4: R$ 1.438,20
    (valores com a Taxa de serviço inclusa)

  • Lolla Day (1 dia):
    Inteira Lote 2: R$ 1.200,00
    Entrada Social Lote 2: R$ 680,00
    Meia-entrada Lote 2: R$ 600,00
    (valores com a Taxa de serviço inclusa)

O Lollapalooza 2026 promete ser uma das edições mais marcantes do festival, reunindo grandes artistas internacionais e nacionais em três dias de shows que devem lotar o Autódromo de Interlagos.

Leia mais

Imagem - 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

Imagem - 21 experiências imperdíveis e inusitadas em Barcelona

21 experiências imperdíveis e inusitadas em Barcelona

Tags:

Lollapalooza

Mais recentes

Imagem - ‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha

‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha
Imagem - Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo
Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
02

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
04

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador