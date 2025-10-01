MÚSICA

Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Festival acontece em março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:51

Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Chappell Roan e Sabrina Carpenter entre headliners Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil revelou, na última terça-feira (30), a programação completa por dia da edição de 2026. O festival acontece em 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda de ingressos diários começa nesta quarta-feira (01), com preços a partir de R$ 469,20.

Headliners de cada dia

Sexta-feira (20/03): Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii

Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii Sábado (21/03): Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi



Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi Domingo (22/03): Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile



Além dos headliners, o público poderá conferir 71 atrações no total; sendo 17 artistas estreando no Brasil, 38 nacionais e 33 internacionais.

Sexta-feira (20/03)

Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, Edson Gomes, Men I Trust, Bunt., Viagra Boys, DJ Diesel, Horsegiirl, Negra Li, Aline Rocha, Atkö, Scalene, Worst, Terraplana, Stefanie, Bruna Strait, Camila Jun.



Sábado (21/03)

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Cypress Hill, Brutalismus 3000, Marina, TV Girl, Mu540, Riize, 2hollis, N.I.N.A, Foto em Grupo, The Warning, Hamdi, Febre90s, Agnes Nunes, Varanda, Cidade Dormitório, Jadsa, Blackat, Crizin da Z.O., Marcelin O Brabo, Artur Menezes, Hurricanes.



Domingo (22/03)

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Addison Rae, Katseye, Djo, ¥ousuke ¥uk1matsu, FBC, Royel Otis, The Dare, Balu Brigada, Mundo Livre S/A, Róz, Zopelar, Idlibra, Nina Maia, Oruã, Alírio, Papisa, Papangu, Analu, Jonabug, Entropia.



Lollapalooza 1 de 10

Ingressos do Lollapalooza 2026

A venda dos bilhetes acontece pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera (SP).

Lolla Pass (3 dias):

Inteira Lote 4: R$ 2.876,40

Entrada social Lote 4: R$ 1.602,02

Meia-entrada Lote 4: R$ 1.438,20

(valores com a Taxa de serviço inclusa)

Lolla Day (1 dia):

Inteira Lote 2: R$ 1.200,00

Entrada Social Lote 2: R$ 680,00

Meia-entrada Lote 2: R$ 600,00

(valores com a Taxa de serviço inclusa)

