Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:51
O Lollapalooza Brasil revelou, na última terça-feira (30), a programação completa por dia da edição de 2026. O festival acontece em 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda de ingressos diários começa nesta quarta-feira (01), com preços a partir de R$ 469,20.
Além dos headliners, o público poderá conferir 71 atrações no total; sendo 17 artistas estreando no Brasil, 38 nacionais e 33 internacionais.
Lollapalooza
A venda dos bilhetes acontece pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera (SP).
O Lollapalooza 2026 promete ser uma das edições mais marcantes do festival, reunindo grandes artistas internacionais e nacionais em três dias de shows que devem lotar o Autódromo de Interlagos.