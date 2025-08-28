Acesse sua conta
Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Também se apresentam no festival Sabrina Carpenter, Doechii, Agnes Nunes e outros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:29

Edson Gomes
Edson Gomes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Com uma profusão do que há de mais rico no universo musical e cultura, o Lollapalooza traz do pop ao indie, com direito a artistas reconhecidos mundialmente. Desta vez o festival olha para si, para o Brasil, com reverência a referência do reggae, Edson Gomes!



Imagem - PM viraliza ao cantar música durante show de Edson Gomes na Bahia

PM viraliza ao cantar música durante show de Edson Gomes na Bahia

Imagem - Influencer baiana defende Edson Gomes para a Academia de Letras: 'Escreve o Brasil como poucos'

Influencer baiana defende Edson Gomes para a Academia de Letras: 'Escreve o Brasil como poucos'

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

Lollapalooza Brasil 2026 abre venda de ingressos nesta quinta (14); confira valores

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou na lista do line-up o cantor, o que foi uma surpresa. O cantor baiano integra as primeiras linhas do cartaz de divulgação do evento.

No X, antigo Twitter, a comemoração foi certeira. “Edson Gomes, o maior artista brasileiro vivo”, escreveu um em um post em que o cantor canta ‘Malandrinha’ (2015), um dos seus maiores sucessos.

De Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, o artista foi pioneiro ao criar uma linguagem própria para abordar questões e mazelas sociais como a desigualdade social, a importância do papel do profissional do camelô no Brasil, a criminalidade, além de temas. Além do artista, se apresentam vários outros artistas. Confira lista completa da line-up:

Sabrina Carpenter

Tyler, The Creator

Chappell Roan

Deftones

Lorde

Skrillex

Doechii

Turnstile

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Peggy Gou

Kygo

Interpol

Addison Rae

Katseye

Brutalismo 3000

Ben Böhmer

Loloa Young

Edson Gomes

Marina

Djo

FBC

tv gIRL

mU540

rIIZE

Men I Trust

¥ousuke ¥uk1matsu

Royel Otis

Bunt

D4vd

2hollis

The Dare

Viagra Boys

DJ Diesel

Horsegiirl

N.I.N.A

Foto em Grupo

Balu Brigada

The Warning

Róz

Hamdi

Negra Li

Atkô

Idlibra

Mundo Livre S/A

Agnes Nunes

Zopelar

Aline Rocha

Febre90s

Scalene

Oruã

Orquidea

Varanda

Alírio

Papisa

Terraplanta

Cidade Dormitório

Nina Maia

Marcelin O Brabo

Worst

Crizin da Z.O.

Jadsa

Papangu

Blackat

Bruna Strait

Analu

Artur Menezes

Jonabug

Entropia

Hurricanes

Camila Jun

