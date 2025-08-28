Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:29
Com uma profusão do que há de mais rico no universo musical e cultura, o Lollapalooza traz do pop ao indie, com direito a artistas reconhecidos mundialmente. Desta vez o festival olha para si, para o Brasil, com reverência a referência do reggae, Edson Gomes!
Edson Gomes
O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou na lista do line-up o cantor, o que foi uma surpresa. O cantor baiano integra as primeiras linhas do cartaz de divulgação do evento.
No X, antigo Twitter, a comemoração foi certeira. “Edson Gomes, o maior artista brasileiro vivo”, escreveu um em um post em que o cantor canta ‘Malandrinha’ (2015), um dos seus maiores sucessos.
Sabrina Carpenter
De Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, o artista foi pioneiro ao criar uma linguagem própria para abordar questões e mazelas sociais como a desigualdade social, a importância do papel do profissional do camelô no Brasil, a criminalidade, além de temas. Além do artista, se apresentam vários outros artistas. Confira lista completa da line-up:
Sabrina Carpenter
Tyler, The Creator
Chappell Roan
Deftones
Lorde
Skrillex
Doechii
Turnstile
Lewis Capaldi
Cypress Hill
Peggy Gou
Kygo
Interpol
Addison Rae
Katseye
Brutalismo 3000
Ben Böhmer
Loloa Young
Edson Gomes
Marina
Djo
FBC
tv gIRL
mU540
rIIZE
Men I Trust
¥ousuke ¥uk1matsu
Royel Otis
Bunt
D4vd
2hollis
The Dare
Viagra Boys
DJ Diesel
Horsegiirl
N.I.N.A
Foto em Grupo
Balu Brigada
The Warning
Róz
Hamdi
Negra Li
Atkô
Idlibra
Mundo Livre S/A
Agnes Nunes
Zopelar
Aline Rocha
Febre90s
Scalene
Oruã
Orquidea
Varanda
Alírio
Papisa
Terraplanta
Cidade Dormitório
Nina Maia
Marcelin O Brabo
Worst
Crizin da Z.O.
Jadsa
Papangu
Blackat
Bruna Strait
Analu
Artur Menezes
Jonabug
Entropia
Hurricanes
Camila Jun