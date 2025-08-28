FESTIVAL!

Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Também se apresentam no festival Sabrina Carpenter, Doechii, Agnes Nunes e outros

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:29

Com uma profusão do que há de mais rico no universo musical e cultura, o Lollapalooza traz do pop ao indie, com direito a artistas reconhecidos mundialmente. Desta vez o festival olha para si, para o Brasil, com reverência a referência do reggae, Edson Gomes!

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou na lista do line-up o cantor, o que foi uma surpresa. O cantor baiano integra as primeiras linhas do cartaz de divulgação do evento.

edson gomes o maior artista brasileiro vivo pic.twitter.com/srOIO7hgMa — juli (@angelsspeakx) August 28, 2025

No X, antigo Twitter, a comemoração foi certeira. “Edson Gomes, o maior artista brasileiro vivo”, escreveu um em um post em que o cantor canta ‘Malandrinha’ (2015), um dos seus maiores sucessos.

e quando eu estiver dançando essa com os meus amigos no show do edson gomes no lolla pic.twitter.com/0Y3XKfp5ol — anabê amoroso (@tiernogangsta) August 28, 2025

De Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, o artista foi pioneiro ao criar uma linguagem própria para abordar questões e mazelas sociais como a desigualdade social, a importância do papel do profissional do camelô no Brasil, a criminalidade, além de temas. Além do artista, se apresentam vários outros artistas. Confira lista completa da line-up:

Sabrina Carpenter

Tyler, The Creator

Chappell Roan

Deftones

Lorde

Skrillex

Doechii

Turnstile

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Peggy Gou

Kygo

Interpol

Addison Rae

Katseye

Brutalismo 3000

Ben Böhmer

Loloa Young

Edson Gomes

Marina

Djo

FBC

tv gIRL

mU540

rIIZE

Men I Trust

¥ousuke ¥uk1matsu

Royel Otis

Bunt

D4vd

2hollis

The Dare

Viagra Boys

DJ Diesel

Horsegiirl

N.I.N.A

Foto em Grupo

Balu Brigada

The Warning

Róz

Hamdi

Negra Li

Atkô

Idlibra

Mundo Livre S/A

Agnes Nunes

Zopelar

Aline Rocha

Febre90s

Scalene

Oruã

Orquidea

Varanda

Alírio

Papisa

Terraplanta

Cidade Dormitório

Nina Maia

Marcelin O Brabo

Worst

Crizin da Z.O.

Jadsa

Papangu

Blackat

Bruna Strait

Analu

Artur Menezes

Jonabug

Entropia

Hurricanes