FOGO NA BABILÔNIA

PM viraliza ao cantar música durante show de Edson Gomes na Bahia

Vídeo foi gravado na última sexta-feira (15), durante a celebração do aniversário de 116 anos de Ituberá

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:24

Momento foi flagrado durante aniversário de Ituberá Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Viralizou nas redes sociais um trecho da apresentação do cantor baiano Edson Gomes em que um policial militar é flagrado cantando uma das canções mais populares do 'reggaeiro'. Nos comentários, internautas declararam surpresa e admiração com o momento compartilhado no perfil da prefeitura de Ituberá, no sul da Bahia.

O vídeo foi gravado na última sexta-feira (15) durante a celebração do aniversário de 116 anos de emancipação política do município. Edson cantava a música "Fogo na Babilônia" quando foi acompanhado pelo PM, que assistia o show fardado, fazendo a segurança do festejo. Enquanto canta a letra do 'incendiário do sistema', o policial aparece emocionado, fechando os olhos em determinados momentos.

O vídeo foi publicado pelo perfil oficial da prefeitura em colaboração com o cantor. Nos comentários da publicação, internautas declararam admiração pelo policial. "Já passei por isso e sei tem horas que não conseguimos segurar a emoção! Parabéns, guerreiro, isso não lhe faz pior nem melhor, só demonstra que dentro dessa farda bate um coração e merecemos respeito", disse um deles.

"A música de Edson Gomes atravessa farda, cor, classe e chega direto na alma… é a lembrança de que, no fundo, somos todos humanos, movidos pelo mesmo desejo de liberdade e justiça", argumentou outra.