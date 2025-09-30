Acesse sua conta
'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam posta vídeo cantando música feita na prisão

Rapper saiu de Bangu usando uma máscara do Homem-Aranha na última segunda (29)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:50

'Vi Jesus em uma cama de concreto': Oruam canta música composta durante período em que esteve preso Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O rapper Oruam, de 25 anos, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde da última segunda-feira (29), depois de passar 69 dias preso. O artista, que responde a um processo por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Ferraz, foi liberado por decisão do ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com o magistrado, a prisão preventiva foi aplicada de maneira insuficientemente fundamentada e deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, já que a privação de liberdade deve ser tratada como exceção.

Oruam por Reprodução/Redes Sociais

Ao deixar o presídio, Oruam foi recebido por familiares e admiradores. Usando uma máscara do Homem-Aranha, o cantor não demorou a compartilhar sua rotina em liberdade. Nas redes sociais, publicou imagens de lanches e brincou: “Tava doido pra comer um McDonald’s”.

Poucas horas depois, o rapper publicou um vídeo que rapidamente viralizou. Com a legenda “um desabafo feito na solidão”, ele aparece interpretando uma música composta durante o tempo em que esteve detido. No trecho, canta: “O Estado massacra demais. Prenderam só um menino que estava parecido com o pai”.

A saída de Oruam reacende as discussões em torno de sua trajetória marcada por polêmicas. O artista havia se entregado em 22 de julho, após ter a prisão preventiva decretada por suposta associação ao tráfico de drogas e ao Comando Vermelho (CV).

Oruam

