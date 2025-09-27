JUSTIÇA

STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

Rapper, filho de Marcinho VP, estava preso desde julho acusado de tráfico e tentativa de homicídio contra policiais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:00

Oruam é filho de Marcinho VP Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu, na última quinta-feira (25), uma liminar que revoga a prisão preventiva do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. O rapper, de 22 anos, é filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV).

A decisão partiu do ministro Joel Ilan Paciornik, que entendeu que o decreto de prisão preventiva tinha fundamentação “insuficiente” para manter o artista detido. O magistrado destacou que os argumentos utilizados pela Justiça do Rio de Janeiro eram vagos e não apresentavam provas concretas de risco de fuga ou de novas práticas criminosas.

“Defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno até o julgamento definitivo do recurso, determinando sua substituição por medidas cautelares alternativas”, afirmou Paciornik na decisão.

O caso Oruam

Oruam foi preso em 22 de julho, um dia após a Justiça expedir mandado de prisão. Ele se apresentou voluntariamente à polícia e foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, ameaça, dano e lesão corporal.

A acusação surgiu após uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que cumpria mandado contra um menor suspeito de tráfico, supostamente abrigado na casa do rapper. Na ocasião, Oruam e outros homens teriam jogado pedras contra policiais, levando o Ministério Público a denunciá-los por tentativa de homicídio.

Além disso, publicações em redes sociais incitando violência contra a polícia foram incluídas no inquérito.

A decisão do STJ repercutiu imediatamente no meio artístico. O cantor MC Poze do Rodo, amigo próximo de Oruam, publicou um vídeo emocionado celebrando a notícia. Nas imagens, ele aparece vibrando e repetindo: “Chamou! Chamou! Chamou!”, acompanhado de emojis de cadeado aberto.

O gesto foi interpretado pelos fãs como um símbolo da liberdade conquistada por Oruam, que agora poderá aguardar o desenrolar do processo fora da prisão.

Apesar da decisão, o cantor ainda não foi liberado, já que a determinação precisa ser publicada e comunicada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Oruam deverá cumprir medidas cautelares que podem incluir comparecimento periódico em juízo e restrições de deslocamento.