NOVELA DAS 6

Dita confronta Candinho e segredos abalam 'Êta Mundo Melhor! deste sábado (27)

Capítulo traz confrontos, segredos revelados e escolhas que podem transformar o destino de todos na trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

No capítulo deste sábado (27) de Êta Mundo Melhor!, tensões e revelações marcam o encerramento da semana. Dita enfrenta Candinho, que garante que não nutre sentimentos por Zulma, enquanto Estela toma uma atitude drástica e expulsa Celso de sua casa.

A situação entre os personagens continua instável: Zulma demonstra surpresa e emoção após o beijo com Candinho, e Carmem observa atentamente cada movimento. Já Asdrúbal impede compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando os planos do trio.

Em outro momento, Candinho decide deixar a mansão para que Dita e Joaquim continuem morando no local, enquanto Sônia opta por se mudar para o sítio com Quincas. Estela e Dita também conseguem convencer Dirce a permitir que Joaquim permaneça na escola, garantindo o bem-estar da criança.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A trama ainda acompanha Candinho buscando abrigo com Celso, que rejeita Policarpo, e Medeia percebendo que perdeu a esmeralda, aumentando o suspense. O capítulo termina com Dita procurando Zulma, deixando todos ansiosos pelo que vem a seguir.