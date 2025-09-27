Dita confronta Candinho e segredos abalam 'Êta Mundo Melhor! deste sábado (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00
No capítulo deste sábado (27) de Êta Mundo Melhor!, tensões e revelações marcam o encerramento da semana. Dita enfrenta Candinho, que garante que não nutre sentimentos por Zulma, enquanto Estela toma uma atitude drástica e expulsa Celso de sua casa.
A situação entre os personagens continua instável: Zulma demonstra surpresa e emoção após o beijo com Candinho, e Carmem observa atentamente cada movimento. Já Asdrúbal impede compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando os planos do trio.
Em outro momento, Candinho decide deixar a mansão para que Dita e Joaquim continuem morando no local, enquanto Sônia opta por se mudar para o sítio com Quincas. Estela e Dita também conseguem convencer Dirce a permitir que Joaquim permaneça na escola, garantindo o bem-estar da criança.
A trama ainda acompanha Candinho buscando abrigo com Celso, que rejeita Policarpo, e Medeia percebendo que perdeu a esmeralda, aumentando o suspense. O capítulo termina com Dita procurando Zulma, deixando todos ansiosos pelo que vem a seguir.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.