Noiva de Oruam desabafa após habeas corpus do cantor ser negado: ‘Muita raiva’

Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:22
Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para expressar indignação após a Justiça negar o habeas corpus do artista, preso desde julho. “Tô muito triste, tô com muita raiva, tô incrédula”, afirmou a influenciadora, relatando a frustração de enfrentar o processo.
Oruam é indiciado por ligação com o Comando Vermelho (CV), associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato, mas, segundo Fernanda, não há provas concretas que o envolvam em tráfico. “Nunca tiveram prova, porque não existe. O Mauro nunca foi traficante, nem associado ao tráfico”, declarou.
A noiva do cantor também criticou a atuação da polícia e o que considera uma análise seletiva do caso pelos magistrados. “Tive a percepção que alguns nem viram os arquivos que os advogados do Mauro entregaram, mas sim analisaram apenas os dizeres dos policiais”, acusou, reforçando a necessidade de julgamento justo.
Ação na casa de Oruam
Fernanda explicou que Oruam responde atualmente apenas por tentativa de homicídio triplamente qualificada, relacionada às pedras lançadas em uma viatura descaracterizada. Segundo ela, os vídeos do incidente comprovam que os policiais não foram atingidos. “Querem julgar, mas julguem correto”, concluiu.