Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noiva de Oruam desabafa após habeas corpus do cantor ser negado: ‘Muita raiva’

Fernanda Valença critica condução do caso e reforça defesa da inocência do músico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:22

Fernanda Valença reage à negativa do habeas corpus de Oruam e questiona justiça
Fernanda Valença reage à negativa do habeas corpus de Oruam e questiona justiça Crédito: Reprodução

Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para expressar indignação após a Justiça negar o habeas corpus do artista, preso desde julho. “Tô muito triste, tô com muita raiva, tô incrédula”, afirmou a influenciadora, relatando a frustração de enfrentar o processo.

Oruam é indiciado por ligação com o Comando Vermelho (CV), associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato, mas, segundo Fernanda, não há provas concretas que o envolvam em tráfico. “Nunca tiveram prova, porque não existe. O Mauro nunca foi traficante, nem associado ao tráfico”, declarou.

A noiva do cantor também criticou a atuação da polícia e o que considera uma análise seletiva do caso pelos magistrados. “Tive a percepção que alguns nem viram os arquivos que os advogados do Mauro entregaram, mas sim analisaram apenas os dizeres dos policiais”, acusou, reforçando a necessidade de julgamento justo.

Ação na casa de Oruam

Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução
1 de 5
Confusão entre policiais e amigos de Oruam por Reprodução

Fernanda explicou que Oruam responde atualmente apenas por tentativa de homicídio triplamente qualificada, relacionada às pedras lançadas em uma viatura descaracterizada. Segundo ela, os vídeos do incidente comprovam que os policiais não foram atingidos. “Querem julgar, mas julguem correto”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Imagem - Família de Manoel Carlos processa Globo e acusa emissora de ocultar detalhes de pagamentos

Família de Manoel Carlos processa Globo e acusa emissora de ocultar detalhes de pagamentos

Imagem - Ator da Globo comemora condenação de Bolsonaro dançando quase pelado

Ator da Globo comemora condenação de Bolsonaro dançando quase pelado

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet

Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet
Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Afonso teme pela vida e cobra promessa de Heleninha nesta sexta (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
03

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas