Noiva de Oruam desabafa após habeas corpus do cantor ser negado: ‘Muita raiva’

Fernanda Valença critica condução do caso e reforça defesa da inocência do músico

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:22

Fernanda Valença reage à negativa do habeas corpus de Oruam e questiona justiça Crédito: Reprodução

Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para expressar indignação após a Justiça negar o habeas corpus do artista, preso desde julho. “Tô muito triste, tô com muita raiva, tô incrédula”, afirmou a influenciadora, relatando a frustração de enfrentar o processo.

Oruam é indiciado por ligação com o Comando Vermelho (CV), associação para o tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato, mas, segundo Fernanda, não há provas concretas que o envolvam em tráfico. “Nunca tiveram prova, porque não existe. O Mauro nunca foi traficante, nem associado ao tráfico”, declarou.

A noiva do cantor também criticou a atuação da polícia e o que considera uma análise seletiva do caso pelos magistrados. “Tive a percepção que alguns nem viram os arquivos que os advogados do Mauro entregaram, mas sim analisaram apenas os dizeres dos policiais”, acusou, reforçando a necessidade de julgamento justo.

