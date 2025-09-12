TELEVISÃO

Família de Manoel Carlos processa Globo e acusa emissora de ocultar detalhes de pagamentos

Produtora que cuida do legado de Manoel Carlos pede transparência sobre pagamentos desde 2015

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:47

Família de Manoel Carlos processa Globo por falta de transparência em pagamentos Crédito: Zé Paulo Cardeal/Globo

A família do autor Manoel Carlos, de 92 anos, entrou na Justiça contra a Globo alegando falta de transparência nos pagamentos referentes aos direitos autorais de suas obras. O processo, movido pela produtora Boa Palavra, criada pela atriz Julia Almeida, filha do novelista, tramita na 21ª Vara Cível do TJ-RJ. A informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer, do Outro Canal.

Nos documentos apresentados, a produtora afirma que a emissora não tem prestado contas detalhadas sobre os valores recebidos por reprises, licenciamentos no exterior e possíveis remakes de novelas escritas por Manoel Carlos, conhecido como Maneco. “Para surpresa e decepção da Boa Palavra, a Requerida (Globo), até a presente data, não presta contas corretamente, mas apenas informa os valores pagos por cada obra. Os sucintos relatórios disponibilizados pela Requerida não fornecem nenhum elemento que permita à Boa Palavra verificar como foram calculados os valores pagos”, diz o texto da ação.

5 clássicos de Manoel Carlos que marcaram gerações 1 de 5

Segundo a família, houve diversas tentativas de abrir um canal de diálogo com a Globo, mas sem sucesso. Por isso, a medida judicial se tornou necessária. “Pelos fatos e razões acima expostos, a Boa Palavra interpela a Requerida (Globo) para que preste contas dos pagamentos efetuados desde o ano de 2015 até a presente data, informando, para todos e cada um dos pagamentos detalhados”, conclui o documento.