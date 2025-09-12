Família de Manoel Carlos processa Globo e acusa emissora de ocultar detalhes de pagamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:47
A família do autor Manoel Carlos, de 92 anos, entrou na Justiça contra a Globo alegando falta de transparência nos pagamentos referentes aos direitos autorais de suas obras. O processo, movido pela produtora Boa Palavra, criada pela atriz Julia Almeida, filha do novelista, tramita na 21ª Vara Cível do TJ-RJ. A informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer, do Outro Canal.
Nos documentos apresentados, a produtora afirma que a emissora não tem prestado contas detalhadas sobre os valores recebidos por reprises, licenciamentos no exterior e possíveis remakes de novelas escritas por Manoel Carlos, conhecido como Maneco. “Para surpresa e decepção da Boa Palavra, a Requerida (Globo), até a presente data, não presta contas corretamente, mas apenas informa os valores pagos por cada obra. Os sucintos relatórios disponibilizados pela Requerida não fornecem nenhum elemento que permita à Boa Palavra verificar como foram calculados os valores pagos”, diz o texto da ação.
5 clássicos de Manoel Carlos que marcaram gerações
Segundo a família, houve diversas tentativas de abrir um canal de diálogo com a Globo, mas sem sucesso. Por isso, a medida judicial se tornou necessária. “Pelos fatos e razões acima expostos, a Boa Palavra interpela a Requerida (Globo) para que preste contas dos pagamentos efetuados desde o ano de 2015 até a presente data, informando, para todos e cada um dos pagamentos detalhados”, conclui o documento.
A ação teria sido motivada, em especial, pela recente reprise de História de Amor (1995), exibida nas tardes da emissora, e pelo remake de Páginas da Vida (2006), que será produzido por uma TV de Portugal com autorização da Globo. Nos bastidores, a relação entre a família de Manoel Carlos e a emissora já vinha estremecida, com a percepção de que o escritor não teria sido valorizado em sua fase final de carreira.