A Fazenda 17 terá cachê recorde e novidades polêmicas na Record

Nova temporada estreia em 15 de setembro com casa cheia, infiltrados secretos e mudanças

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:38

A Fazenda 17 estreia com 26 peões, cachê recorde e novidades polêmicas Crédito: Reprodução

A 17ª edição de A Fazenda estreia no próximo dia 15 de setembro, às 22h30, na Record, prometendo ser a mais ousada da história do reality rural. A emissora preparou uma série de novidades para atrair a atenção do público, incluindo o maior cachê já pago aos participantes, acima de R$ 70 mil, segundo o diretor-geral Rodrigo Carelli.

Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (11), em Itapecerica da Serra (SP), Carelli confirmou que a casa receberá 26 peões, número recorde no programa. Desses, dois entrarão infiltrados, com a missão de provocar reviravoltas na convivência. Em determinado momento, suas identidades serão reveladas e eles deixarão a competição, podendo retornar apenas em caso de desistência de outros participantes.

Outra mudança significativa é a construção de um segundo banheiro na sede. Carelli explicou que o uso será decidido pelos próprios confinados: “Terão homens e mulheres, eles podem dividir como quiserem, por grupos, por panelas, vamos deixar isso com eles”, afirmou o diretor.

Além das novidades, a temporada manterá atrações já aprovadas pelo público, como a Cabine de Descompressão e a Live do Eliminado, comandadas por Lucas Selfie, além do quadro Fuzenda, com Márcia Fu, e o tradicional Aquecendo o Feno.