Diretor de 'A Fazenda 17' confirma que convidou Neymar

Reality estreia na próxima segunda (15) e promete nomes bombásticos

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 21:52

Diretor do 'A Fazenda' queria Neymar como convidado no reality
Diretor do 'A Fazenda' queria Neymar como convidado no reality Crédito: Reprodução

O diretor Rodrigo Carelli e a apresentadora Adriane Galisteu anunciaram na coletiva de imprensa de "A Fazenda 17" nesta quinta-feira (11) vários detalhes sobre a próxima edição, como dinâmicas novas e informações sobre os bastidores. Dentre as novidades do bate-papo com a imprensa, uma proposta surpreendente chamou atenção: eles tentaram trazer Neymar como participante do reality show. 

Rodrigo Carelli revelou que gostaria de ver o jogador dos Santos em 'A Fazenda', mas que o convite feito mas nem chegou até o craque para uma resposta. “Ele é isso, ele já é um showman”, elogiou Galisteu. “Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda”, contou Carelli.

O diretor de reality shows da Record adiantou ainda que "A Fazenda 17" terá um participante “impressionante" que público dirá “uau”. Quem será que vem por aí? O que já se tem é uma lista de participantes cotados, alguns confirmados por colegas colunistas de entretenimento

Veja cotados para a 17ª temporada de "A Fazenda":

Quem deve estar em "A Fazenda 17"?

"A Fazenda 17" estreia na próxima segunda-feira (15) na Record, a partir das 22h30. O reality passará de segunda à sábado neste horário e aos domingos a partir das 16h.

