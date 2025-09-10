Atriz Gaby Spanic, a Paola de 'A Usurpadora', pode ser desclassificada de ‘A Fazenda 17’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:07
Presença recorrente nas tardes do SBT através das várias reprises de “A Usurpadora”, Gaby Spanic é um dos nomes confirmados de “A Fazenda 17”, reality show que começa na segunda-feira (15).
Gaby Spanic
No entanto, a atriz que fez o papel de Paola Bracho pode ser desclassificada mesmo antes de entrar no reality show rural. Isso porque a artista - sem querer - confirmou sua participação no reality durante conversa publicada nas redes sociais.
Na conversa, a atriz venezuelana fala sobre procedimentos estéticos que pretende fazer no corpo e declarou que fará após o reality.
“A recuperação é rápida?”, perguntou Spanic. “Uma semana de recuperação”, respondeu o profissional. “Ah, depois da Fazenda eu faço”, soltou a atriz.
Com isso, a artista quebra uma das regras de participação no reality, podendo ser desclassificada, além de perder o cachê, ou até mesmo ter que pagar multa contratual.
A divulgação do elenco do reality show é mantido em segredo pela produção até sua estreia, e a quebra de sigilo pelo participante pode anular o contrato e invalidar o processo que o levou à atração.
Vale lembrar que Gaby Spanic é um nome que já estava sendo mencionado em listas há alguns meses. A cantora está passando pelo Brasil para uma série de shows, encontros com fãs e participações especiais.