Atriz Gaby Spanic, a Paola de 'A Usurpadora', pode ser desclassificada de ‘A Fazenda 17’

Atriz cometeu deslize durante conversa nas redes sociais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:07

Atriz soltou - sem querer - participação em reality
Atriz soltou - sem querer - participação em reality

Presença recorrente nas tardes do SBT através das várias reprises de “A Usurpadora”, Gaby Spanic é um dos nomes confirmados de “A Fazenda 17”, reality show que começa na segunda-feira (15).

