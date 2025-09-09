Lembra dela? Nasce primeiro de ex-A Fazenda, Nathalia Valente: ‘Nem acredito que eu fiz’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:18
A ex-participante de “A Fazenda” deu à luz ao primeiro filho nesta terça-feira (9). A influenciadora digital, que vinha mostrando todo o processo de gestação nas redes sociais, não deixou de registrar nenhum momento até a entrada na sala de parto no Hospital e Maternidade Santa Joana, localizado em São Paulo.
Primeiro filho de Nathalia Valente
Ao lado de Nathalia, estava o papai de Thales, Yuri Meirelles, que veio ao mundo cheio de saúde. O influenciador aparece em diversas publicações feitas por Nathalia que participou de “A Fazenda 15”.
“Thales chegou ao mundo, eu nem acredito que eu fiz uma coisinha tão linda dessa! Graças a Deus chegou com muita saúde, todo perfeitinho. Eu estou pronta para te dar todo amor que tem dentro de mim, eu te amo meu príncipe”, escreveu em uma das publicações.
Em outra publicação que a influenciadora aparece em uma foto de selfie ao lado do esposo, o encanto com a beleza do filho foi mencionado. “Meu príncipe cabeludo e gordinho, ainda não acredito que eu fiz uma perfeição dessa. O pai ajudou um pouquinho”, brincou.