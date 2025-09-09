SHOW DE FOFURA!

Lembra dela? Nasce primeiro de ex-A Fazenda, Nathalia Valente: ‘Nem acredito que eu fiz’

Ex-participante de ‘A Fazenda’ mostrou registros nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:18

Influenciadores tiveram primeiro filho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-participante de “A Fazenda” deu à luz ao primeiro filho nesta terça-feira (9). A influenciadora digital, que vinha mostrando todo o processo de gestação nas redes sociais, não deixou de registrar nenhum momento até a entrada na sala de parto no Hospital e Maternidade Santa Joana, localizado em São Paulo.

Ao lado de Nathalia, estava o papai de Thales, Yuri Meirelles, que veio ao mundo cheio de saúde. O influenciador aparece em diversas publicações feitas por Nathalia que participou de “A Fazenda 15”.

“Thales chegou ao mundo, eu nem acredito que eu fiz uma coisinha tão linda dessa! Graças a Deus chegou com muita saúde, todo perfeitinho. Eu estou pronta para te dar todo amor que tem dentro de mim, eu te amo meu príncipe”, escreveu em uma das publicações.