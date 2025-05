MATERNIDADE

Após câncer, Fabiana Justus revela como a maternidade transformou sua vida

Empresária e influenciadora conta como ser mãe lhe deu forças para enfrentar o câncer e redefinir suas prioridades

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2025 às 11:46

Fabiana Justus e a família Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus, de 37 anos, abriu o coração em uma entrevista emocionante à revista Quem ao falar sobre como a maternidade foi crucial para enfrentar o momento mais desafiador de sua vida: o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Mãe de três crianças — as gêmeas Sienna e Chiara, de 6 anos, e o caçula Luigi, de apenas 1 —, ela contou como a chegada dos filhos redefiniu completamente seu modo de ver o mundo. >

“A maternidade virou a chave da minha vida. Me transformou completamente. Me trouxe um propósito novo, muito mais lindo. Me fez enxergar o mundo com mais empatia e alegria. Eu também mudei completamente as minhas prioridades”, declarou Fabiana, que é filha do empresário Roberto Justus.>

Luigi nasceu em 2023, apenas cinco meses antes do diagnóstico que mudaria tudo. Na época, ela ainda amamentava o bebê exclusivamente. O medo maior, segundo Fabi, não era pela própria vida, mas pelos filhos. “Lembro que só repetia: 'Eu tenho 3 filhos! Eu tenho 3 filhos!' Meu maior medo era por eles. Eu pensava no leite do Luigi, pensava nas meninas e em como iria contar para elas que teria que ficar internada fazendo o tratamento. Minha cabeça nem conseguia processar direito tantos sentimentos”, desabafou.>

Com a voz embargada de emoção, Fabiana relembrou como foi a diferença entre suas experiências como mãe de primeira viagem e na terceira gestação. “Quando tive as gêmeas, eu era uma mãe de primeira viagem, descobrindo tudo pela primeira vez. Com o Luigi, já vim com mais experiência e mais clareza do que eu estava fazendo. Também estou mais madura, mais segura de mim. Mas os valores que passo para eles são os mesmos: muita dedicação, respeito e especialmente muito amor”.>