LUTO

Morre Koyo Kouoh, primeira curadora africana da Bienal de Veneza, aos 57 anos

Referência mundial na arte contemporânea morreu de forma “prematura e surpreendente”, segundo a organização do evento.

Kouoh era conhecida por seu trabalho focado em temáticas decoloniais, feministas e afrocentradas, com forte atuação no continente africano e no cenário global. Desde 2019, dirigia o Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, na Cidade do Cabo, onde também exercia a função de curadora-chefe. Em 2020, recebeu o prestigiado Prêmio Méret Oppenheim, concedido a artistas suíços de destaque.>