Veja quais gorduras podem fazer você emagrecer mais rápido

Conheça as gorduras boas que dão energia, saciam e protegem o coração

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:10

Certos alimentos gordurosos podem acelerar a perda de peso e melhorar o bem-estar. Crédito: Freepik

Muita gente associa gordura a ganho de peso, colesterol alto e problemas no coração. Mas nem todas são vilãs: algumas fazem bem para o organismo e podem até ajudar a emagrecer.

Quando escolhidas com cuidado e consumidas na medida certa, as gorduras boas contribuem para mais saciedade, equilíbrio hormonal e saúde cardiovascular.

O segredo não está em cortar todo alimento gorduroso, mas sim saber quais incluir e como distribuí-los ao longo do dia para que trabalhem a favor do corpo.

O papel das gorduras boas na dieta

As chamadas gorduras insaturadas, presentes em alimentos de origem vegetal e em alguns peixes, são conhecidas como gorduras boas. Elas dão energia, ajudam na absorção de vitaminas e reduzem inflamações.

Segundo o nutricionista Guilherme Lopes, “além de fornecerem energia, esses alimentos ajudam a promover maior saciedade, contribuem para o bom funcionamento hormonal e reduzem a inflamação”.

Alimentos que valem a pena incluir

Nozes, amêndoas, castanhas, abacate, sementes como chia e linhaça, azeite de oliva extravirgem, óleo de coco e peixes como salmão, sardinha e atum são ótimas fontes de gordura boa.

Além de nutritivos, esses alimentos oferecem sabor e variedade ao cardápio, permitindo criar refeições mais completas e que mantêm a fome sob controle por mais tempo.

Planejamento é fundamental

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de gordura não ultrapasse 30% das calorias de um adulto, priorizando sempre fontes saudáveis e evitando frituras e processados.

De acordo com Lopes, o ideal é “distribuir essas fontes de gordura ao longo do dia e ajustar o restante da dieta para acomodar essas calorias sem exceder o necessário”.

Equilíbrio para resultados duradouros

Ao combinar gorduras boas com alimentos ricos em fibras, proteínas magras e vegetais, é possível manter o peso, melhorar o metabolismo e preservar a saúde a longo prazo.