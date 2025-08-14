Veja quais gorduras podem fazer você emagrecer mais rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:10
Muita gente associa gordura a ganho de peso, colesterol alto e problemas no coração. Mas nem todas são vilãs: algumas fazem bem para o organismo e podem até ajudar a emagrecer.
Quando escolhidas com cuidado e consumidas na medida certa, as gorduras boas contribuem para mais saciedade, equilíbrio hormonal e saúde cardiovascular.
Musculação e atividade física
O segredo não está em cortar todo alimento gorduroso, mas sim saber quais incluir e como distribuí-los ao longo do dia para que trabalhem a favor do corpo.
As chamadas gorduras insaturadas, presentes em alimentos de origem vegetal e em alguns peixes, são conhecidas como gorduras boas. Elas dão energia, ajudam na absorção de vitaminas e reduzem inflamações.
Segundo o nutricionista Guilherme Lopes, “além de fornecerem energia, esses alimentos ajudam a promover maior saciedade, contribuem para o bom funcionamento hormonal e reduzem a inflamação”.
Nozes, amêndoas, castanhas, abacate, sementes como chia e linhaça, azeite de oliva extravirgem, óleo de coco e peixes como salmão, sardinha e atum são ótimas fontes de gordura boa.
Além de nutritivos, esses alimentos oferecem sabor e variedade ao cardápio, permitindo criar refeições mais completas e que mantêm a fome sob controle por mais tempo.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de gordura não ultrapasse 30% das calorias de um adulto, priorizando sempre fontes saudáveis e evitando frituras e processados.
De acordo com Lopes, o ideal é “distribuir essas fontes de gordura ao longo do dia e ajustar o restante da dieta para acomodar essas calorias sem exceder o necessário”.
Ao combinar gorduras boas com alimentos ricos em fibras, proteínas magras e vegetais, é possível manter o peso, melhorar o metabolismo e preservar a saúde a longo prazo.
Planejar as porções, variar as fontes e evitar excessos é a chave para aproveitar todos os benefícios das gorduras sem comprometer a balança.