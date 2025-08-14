NOVELA DAS 6

Pistas do filho perdido de Candinho agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quinta (14)

O capítulo de hoje promete tensão, conflitos e novas reviravoltas na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:51

Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (14) de Êta Mundo Melhor! chega carregado de emoção, intrigas e mudanças importantes no destino dos personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, reserva momentos decisivos para Candinho, Quinzinho e outros moradores da cidade.

Na sequência que vai ao ar hoje, Medeia começa a desconfiar do comportamento de Celso. Enquanto isso, Samir deixa claro para Jasmin que não quer mais ter contato com Candinho. Estela reúne as crianças para falar sobre o cancelamento das aulas, e Aladin visita Anabela no hospital.

Ernesto e Tamires se unem para armar contra Mirtes e o Comendador. Já Sabiá dá a Candinho uma dica importante para encontrar novas pistas sobre seu filho desaparecido. Estela aproveita o dia para fazer compras para as crianças, e Tales mostra a Dita um bilhete especial enviado por um fã.

A trama também ganha um toque cômico quando Clóvis pede a ajuda do primo para fingir ser rico diante de Dita. Porém, o clima esquenta de vez quando Candinho flagra Celso e Araújo em uma conversa suspeita. A grande reviravolta fica para o final: Quinzinho anuncia que quer se separar de Cunegundes.

