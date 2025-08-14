Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pistas do filho perdido de Candinho agitam 'Êta Mundo Melhor!' nesta quinta (14)

O capítulo de hoje promete tensão, conflitos e novas reviravoltas na trama de Walcyr Carrasco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:51

Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (14) de Êta Mundo Melhor! chega carregado de emoção, intrigas e mudanças importantes no destino dos personagens. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, reserva momentos decisivos para Candinho, Quinzinho e outros moradores da cidade.

Na sequência que vai ao ar hoje, Medeia começa a desconfiar do comportamento de Celso. Enquanto isso, Samir deixa claro para Jasmin que não quer mais ter contato com Candinho. Estela reúne as crianças para falar sobre o cancelamento das aulas, e Aladin visita Anabela no hospital.

Leia mais

Imagem - Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Imagem - Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 11 a 16 de agosto

Ernesto e Tamires se unem para armar contra Mirtes e o Comendador. Já Sabiá dá a Candinho uma dica importante para encontrar novas pistas sobre seu filho desaparecido. Estela aproveita o dia para fazer compras para as crianças, e Tales mostra a Dita um bilhete especial enviado por um fã.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

A trama também ganha um toque cômico quando Clóvis pede a ajuda do primo para fingir ser rico diante de Dita. Porém, o clima esquenta de vez quando Candinho flagra Celso e Araújo em uma conversa suspeita. A grande reviravolta fica para o final: Quinzinho anuncia que quer se separar de Cunegundes.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Patrimônio do Brasil! Veja 12 nomes perfeitos para vira-lata caramelo

Patrimônio do Brasil! Veja 12 nomes perfeitos para vira-lata caramelo

Imagem - Confira 4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais

Confira 4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais

Imagem - 8 alimentos saudáveis para quem tem colesterol alto

8 alimentos saudáveis para quem tem colesterol alto

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22