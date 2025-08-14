Acesse sua conta
De saída do Brasil, Yudi Tamashiro revela por quanto está vendendo seu apartamento: 'Tudo de alta qualidade'

Influenciador e família estão de mudança para o Japão

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:19

Yudi, Mila Braga e o filho
Yudi, Mila Braga e o filho Crédito: Reprodução/Instagram

Prestes a deixar o Brasil para morar no Japão com a família, Yudi Tamashiro revelou detalhes sobre a mudança. O influenciador anunciou que está vendendo seu apartamento em Alphaville, na Grande São Paulo, e mostrou os bastidores sobre a nova fase.

"Saindo de casa hoje… a gente tá pensando em vender. Se não vender até novembro, que é o prazo que a gente acredita que sai o nosso visto, a gente vai botar para alugar também. Quem tiver interesse em morar em Alphaville…", disse Yudi, em vídeo publicado na última quarta-feira (13), no YouTube. 

Ele falou sobre a reforma do apartamento e revelou que o imóvel está à venda por R$ 1,3 milhão. "Lá em casa já está tudo mobiliado… compramos quatro puffs, trocamos o sofá, tudo de alta qualidade. O apartamento está pronto para você entrar, decorar e viver", afirmou.

"O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo (...) A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos", completou.

Yudi também comentou sobre a experiência de mudar para outro país. Ele irá para o Japão com a esposa, a cantora Mila Braga, o filho, Davi Yudi, além da mãe, irmã e cunhado. "Vai ser um pouco estranho. Se mudar para o Japão, lá ninguém me conhece. Eu desde de criança, desde os meus 11 anos, todo lugar que eu vou me conhecem. Agora morando lá, sou mais um no meio da multidão. Mas vai ser bom, porque é um tempo de se conhecer, de viver coisas diferentes".

Em participação no The Noite com Danilo Gentili, ele disse que a decisão foi motivada pela fé e pelo desejo de levar a palavra de Deus a outros lugares. “Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro".

No vídeo publicado no YouTube, o influenciador voltou a comentar sobre os planos profissionais para a vida no Japão. "Tô fazendo toda a correria com o meu advogado, com amigos empresários, para levantar alguma empresa ou algo que eu consiga ser sócio, mas que não precise estar presente na operação. Posso usar minha imagem e redes sociais para criar conteúdos e divulgar".

