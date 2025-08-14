Acesse sua conta
Vale Tudo tem outra mudança no roteiro, e Celina cairá em mais um golpe

Irmã de Odete Roitman será fisgada pelo charme de Olavo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:19

Celina (Malu Galli) será seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro)
Celina (Malu Galli) será seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro) Crédito: TV Globo/Divulgação

O remake de "Vale Tudo" terá mais uma reviravolta inédita envolvendo Celina (Malu Galli). A irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) se envolverá com Olavo (Ricardo Teodoro), mas tudo não passará de mais uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos). A ricaça passará a ser disputada pelo fotógrafo e pelo ex-namorado, Esteban (Caco Ciocler).

A virada não existiu na versão original da novela, de 1988. As cenas devem ir ao ar na segunda semana de setembro e começarão a ser gravadas já na próxima semana nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, segundo o site "Notícias da TV".

Celina e Fátima se estranham

Celina ficará incomodada com exposição da sua família por Reprodução
Celina entrará em pé de guerra com Fátima por Reprodução
Heleninha, Odete e Celina  por Reprodução/TV Globo
Fátima fica nervosa ao saber que não poderá ser blogueira por Reprodução
Maria de Fátima quer aproveitar nova vida  por Reprodução
Mária de Fátima planeja retorno ao Instagram por Reprodução | TV Globo
Maria de Fátima se casa com Afonso em Vale Tudo e avança em seus planos. por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Celina ficará incomodada com exposição da sua família por Reprodução

De acordo com o roteiro, Celina trocará mensagens e selfies sensuais com o amigo de César (Cauã Reymond). Ele, porém, seduzirá a ricaça apenas por dinheiro. A essa altura, Odete já terá sido chantageada por Maria de Fátima (Bella Campos), que terá descoberto que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A aspirante a influenciadora "comprará" a cumplicidade de Olavo em um plano para se vingar da família Roitman.

O clima entre Celina e Olavo vai evoluir rapidamente, culminando em um beijo apaixonado na mansão. Eles serão flagrados de surpresa por Eugênio (Luis Salem), que ficará constrangido e se afastará na mesma hora. Os dois, então, vão transar. No dia seguinte, a irmã de Odete tomará café da manhã com a família e estará visivelmente feliz. À noite, ela receberá um presente do fotógrafo, uma rosa eterna, e Heleninha (Paolla Oliveira) incentivará que a tia o agrade pessoalmente.

Fátima, porém, estará acompanhando tudo à distância. A golpista receberá um áudio de Marina (Fernanda Botelho), que lhe contará sobre um encontro de Celina com Esteban, que voltará da Espanha e tentará se reaproximar da ricaça. A trambiqueira, porém, armará para que o homem veja a amada aos beijos com Olavo, na tentativa de evitar que ele arruíne seus planos.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

