Vale Tudo tem outra mudança no roteiro, e Celina cairá em mais um golpe

Irmã de Odete Roitman será fisgada pelo charme de Olavo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:19

Celina (Malu Galli) será seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro) Crédito: TV Globo/Divulgação

O remake de "Vale Tudo" terá mais uma reviravolta inédita envolvendo Celina (Malu Galli). A irmã de Odete Roitman (Débora Bloch) se envolverá com Olavo (Ricardo Teodoro), mas tudo não passará de mais uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos). A ricaça passará a ser disputada pelo fotógrafo e pelo ex-namorado, Esteban (Caco Ciocler).

A virada não existiu na versão original da novela, de 1988. As cenas devem ir ao ar na segunda semana de setembro e começarão a ser gravadas já na próxima semana nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, segundo o site "Notícias da TV".

De acordo com o roteiro, Celina trocará mensagens e selfies sensuais com o amigo de César (Cauã Reymond). Ele, porém, seduzirá a ricaça apenas por dinheiro. A essa altura, Odete já terá sido chantageada por Maria de Fátima (Bella Campos), que terá descoberto que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A aspirante a influenciadora "comprará" a cumplicidade de Olavo em um plano para se vingar da família Roitman.

O clima entre Celina e Olavo vai evoluir rapidamente, culminando em um beijo apaixonado na mansão. Eles serão flagrados de surpresa por Eugênio (Luis Salem), que ficará constrangido e se afastará na mesma hora. Os dois, então, vão transar. No dia seguinte, a irmã de Odete tomará café da manhã com a família e estará visivelmente feliz. À noite, ela receberá um presente do fotógrafo, uma rosa eterna, e Heleninha (Paolla Oliveira) incentivará que a tia o agrade pessoalmente.

Fátima, porém, estará acompanhando tudo à distância. A golpista receberá um áudio de Marina (Fernanda Botelho), que lhe contará sobre um encontro de Celina com Esteban, que voltará da Espanha e tentará se reaproximar da ricaça. A trambiqueira, porém, armará para que o homem veja a amada aos beijos com Olavo, na tentativa de evitar que ele arruíne seus planos.