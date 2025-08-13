Mulher de Yudi Tamashiro diz que decisão de deixar o Brasil não foi 'do nada': 'A gente vinha orando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:17
Esposa de Yudi Tamashiro, Mila Braga se pronunciou sobre a mudança da família para o Japão. A cantora afirmou que a decisão não foi tomada de forma impulsiva, e já vinha sido pensada há algum tempo. No dia anterior, o influenciador anunciou que o casal está vendendo todos os bens para criar uma nova vida fora do Brasil com o filho recém-nascido, Davi Yudi, além da mãe, irmã e cunhado.
"Finalmente, podemos compartilhar com vocês, sim, nós vamos morar no Japão. É algo que não foi do dia para a noite, é algo que a gente vem orando. Na verdade, desde que a gente voltou lá, que fizemos a primeira evangelização lá, a gente vinha orando... E por um direcionamento de Deus, ele nos fez ter a certeza de que esse era o momento exato para isso", falou Mila.
Yudi Tamashiro
"Não foi algo: 'Nossa, do nada o Yudi inventou de morar no Japão", completou a cantora, que também garantiu que irá compartilhar os bastidores da organização para a mudança. "Toda a nossa saga de vender tudo... Se não der pra vender, vamos alugar", disse.
Yudi revelou, na segunda-feira (11), que deixaria o Brasil para morar no Japão com a família. Segundo ele, a decisão foi motivada pela fé e pelo desejo de levar a palavra de Deus a outros lugares. “Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora, e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo”, declarou no The Noite com Danilo Gentili.