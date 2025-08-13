Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e garante: 'Vou continuar firme'

Comediante faz desabafo nas redes sociais e pede perdão à família após exposição de relacionamento extraconjugal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:58

Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e pede perdão
Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e pede perdão Crédito: Reprodução

O comediante Tirullipa se tornou alvo de uma polêmica nas redes sociais após a divulgação de áudios e mensagens trocadas com sua amante, Dani Lopez, expostos pela colunista Fábia Oliveira. Após pedir perdão publicamente, o filho de Tiririca voltou a se pronunciar nesta terça-feira (12) e desabafou sobre a situação.

Nos stories de seu Instagram, Tirullipa agradeceu o apoio que vem recebendo e reforçou seu compromisso com a família. “Obrigado, Brasil! Vou continuar firme no meu propósito e cuidar delas, minha esposa e minhas filhas. E obrigado pelo amor de vocês e pelos comentários de apoio. Minha família agradece. Só quero continuar mantendo minha família de pé”, escreveu. Em outra postagem, acrescentou: “Gente... eu estou emocionado com todas as mensagens que estou recebendo, principalmente das mulheres. Mulheres de Deus”.

Tirullipa

Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)
1 de 8
Tirullipa por Reprodução (Divulgação/Redes Sociais)

Em nota oficial, o comediante destacou que os acontecimentos referem-se ao passado e reafirmou que busca mudança. “Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO”, iniciou.

Leia mais

5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Ele ainda garantiu que tem trabalhado para reparar os erros: “Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão, comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante; minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros”.

Leia mais

Imagem - Luan Santana, Sandy e mais; por que celebridades evitam expor os filhos nas redes

Luan Santana, Sandy e mais; por que celebridades evitam expor os filhos nas redes

Imagem - Em noite quente, Odete e César transam loucamente em terreno baldio

Em noite quente, Odete e César transam loucamente em terreno baldio

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'
Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé