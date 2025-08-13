POLÊMICA

Tirullipa se pronuncia após polêmica de traição e garante: 'Vou continuar firme'

Comediante faz desabafo nas redes sociais e pede perdão à família após exposição de relacionamento extraconjugal

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:58

O comediante Tirullipa se tornou alvo de uma polêmica nas redes sociais após a divulgação de áudios e mensagens trocadas com sua amante, Dani Lopez, expostos pela colunista Fábia Oliveira. Após pedir perdão publicamente, o filho de Tiririca voltou a se pronunciar nesta terça-feira (12) e desabafou sobre a situação.

Nos stories de seu Instagram, Tirullipa agradeceu o apoio que vem recebendo e reforçou seu compromisso com a família. “Obrigado, Brasil! Vou continuar firme no meu propósito e cuidar delas, minha esposa e minhas filhas. E obrigado pelo amor de vocês e pelos comentários de apoio. Minha família agradece. Só quero continuar mantendo minha família de pé”, escreveu. Em outra postagem, acrescentou: “Gente... eu estou emocionado com todas as mensagens que estou recebendo, principalmente das mulheres. Mulheres de Deus”.

Em nota oficial, o comediante destacou que os acontecimentos referem-se ao passado e reafirmou que busca mudança. “Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu PASSADO”, iniciou.