SENSITIVA

Márcia Fernandes prevê papado de Leão 14: 'Alma velha'

Espiritualista conhecida por suas previsões diz que o novo papa trará mudanças profundas

Leão 14, o novo líder da Igreja Católica, já inspira previsões espirituais antes mesmo de completar 70 anos, em 14 de setembro. A sensitiva Márcia Fernandes, uma das espiritualistas mais populares da internet brasileira, traçou um perfil místico do pontífice, destacando seu compromisso com os mais pobres e sua forte conexão com valores espirituais antigos. >