Bela Gil se ofereceu para ser 'barriga solidária' de Preta Gil: 'Queria ter outro filho'

Giuliana Mancini
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:37
Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária para a irmã Preta Gil, que tinha a vontade de ter mais um filho. A lembrança foi compartilhada pela apresentadora durante o "Saia Justa", do GNT, exibido na noite da última quarta-feira (13). Preta morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer. Ela teve apenas um filho, Francisco Gil, do antigo casamento com o ator Otávio Muller.
"Tem uma história interessante, que eu lembro com muito carinho. Teve uma época em que minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulo. Mas por alguma questão ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido. A gente conversava muito, e ela sempre foi muito de compartilhar suas questões, principalmente com os familiares", contou Bela.
Bela Gil e Preta Gil
A apresentadora e chef disse que teve a ideia de ser barriga solidária para a irmã, mas não entendia a legislação brasileira para o processo. "Eu falei: 'Cara, mas eu posso engravidar para você!' E ela: 'Sério, você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'. Aí eu me toquei e falei: 'Mas eu não sei exatamente se isso é liberado, se isso pode no Brasil. Sei que nos Estados Unidos a barriga de aluguel é legal, inclusive é um mercado e tudo'. Não sabia da legislação no Brasil", afirmou.
"E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e casais homoafetivos, e tem outras situações também em que já é permitido. Lembro que a gente conversava muito sobre isso. Mas aí a vida... Cada um tem a sua jornada. Mas é, eu seria o forninho", finalizou Bela.
O trecho do programa foi compartilhado pelo perfil do GNT nas redes sociais, e gerou vários comentários de carinho. "Bela tem um coração gigante", disse uma pessoa. "A família de Gil é uma grande inspiração na questão da amizade, parceria, comprometimento... admiro tanto!", comentou outra. "Que lindo! Realmente o amor das pessoas que amamos é tudo que temos na vida", falou uma terceira.