Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bela Gil se ofereceu para ser 'barriga solidária' de Preta Gil: 'Queria ter outro filho'

Apresentadora relembrou conversa que teve com a irmã: 'Eu seria o forninho'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:37

Bela fala sobre Preta Gil
Bela e Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes sociais

Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária para a irmã Preta Gil, que tinha a vontade de ter mais um filho. A lembrança foi compartilhada pela apresentadora durante o "Saia Justa", do GNT, exibido na noite da última quarta-feira (13). Preta morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer. Ela teve apenas um filho, Francisco Gil, do antigo casamento com o ator Otávio Muller.

"Tem uma história interessante, que eu lembro com muito carinho. Teve uma época em que minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulo. Mas por alguma questão ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido. A gente conversava muito, e ela sempre foi muito de compartilhar suas questões, principalmente com os familiares", contou Bela.

Bela Gil e Preta Gil

Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil reage a fala preconceituosa de padre por Reprodução/Instagram
1 de 12
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução

A apresentadora e chef disse que teve a ideia de ser barriga solidária para a irmã, mas não entendia a legislação brasileira para o processo. "Eu falei: 'Cara, mas eu posso engravidar para você!' E ela: 'Sério, você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'. Aí eu me toquei e falei: 'Mas eu não sei exatamente se isso é liberado, se isso pode no Brasil. Sei que nos Estados Unidos a barriga de aluguel é legal, inclusive é um mercado e tudo'. Não sabia da legislação no Brasil", afirmou.

"E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e casais homoafetivos, e tem outras situações também em que já é permitido. Lembro que a gente conversava muito sobre isso. Mas aí a vida... Cada um tem a sua jornada. Mas é, eu seria o forninho", finalizou Bela.

O trecho do programa foi compartilhado pelo perfil do GNT nas redes sociais, e gerou vários comentários de carinho. "Bela tem um coração gigante", disse uma pessoa. "A família de Gil é uma grande inspiração na questão da amizade, parceria, comprometimento... admiro tanto!", comentou outra. "Que lindo! Realmente o amor das pessoas que amamos é tudo que temos na vida", falou uma terceira.

Leia mais

Imagem - De saída do Brasil, Yudi Tamashiro revela por quanto está vendendo seu apartamento: 'Tudo de alta qualidade'

De saída do Brasil, Yudi Tamashiro revela por quanto está vendendo seu apartamento: 'Tudo de alta qualidade'

Imagem - Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe brigam em festa do irmão; VÍDEO

Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe brigam em festa do irmão; VÍDEO

Imagem - Hytalo Santos recebe benção de pastora e chora após investigação por suposta exploração infantil

Hytalo Santos recebe benção de pastora e chora após investigação por suposta exploração infantil

LEIA TAMBÉM

Estes 5 alimentos vão deixar a sua energia lá em cima; conheça

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Aprenda 5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Mais recentes

Imagem - MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’

MC Gui revela que recebeu bilhete secreto com dicas externas durante ‘A Fazenda’
Imagem - Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias

Sabrina Boing Boing choca com antes e depois após investir mais de R$ 1 milhão em cirurgias
Imagem - Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

Cantora gospel revela diagnóstico de câncer e emociona fãs: 'Cuidada pela mão do Senhor'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22