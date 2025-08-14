FAMÍLIA

Bela Gil se ofereceu para ser 'barriga solidária' de Preta Gil: 'Queria ter outro filho'

Apresentadora relembrou conversa que teve com a irmã: 'Eu seria o forninho'

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:37

Bela e Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes sociais

Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária para a irmã Preta Gil, que tinha a vontade de ter mais um filho. A lembrança foi compartilhada pela apresentadora durante o "Saia Justa", do GNT, exibido na noite da última quarta-feira (13). Preta morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer. Ela teve apenas um filho, Francisco Gil, do antigo casamento com o ator Otávio Muller.

"Tem uma história interessante, que eu lembro com muito carinho. Teve uma época em que minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulo. Mas por alguma questão ela não ia poder engravidar ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido. A gente conversava muito, e ela sempre foi muito de compartilhar suas questões, principalmente com os familiares", contou Bela.

A apresentadora e chef disse que teve a ideia de ser barriga solidária para a irmã, mas não entendia a legislação brasileira para o processo. "Eu falei: 'Cara, mas eu posso engravidar para você!' E ela: 'Sério, você faria isso?'. Eu: 'Óbvio!'. Aí eu me toquei e falei: 'Mas eu não sei exatamente se isso é liberado, se isso pode no Brasil. Sei que nos Estados Unidos a barriga de aluguel é legal, inclusive é um mercado e tudo'. Não sabia da legislação no Brasil", afirmou.

"E a gente conversando, ela falou: 'Pode, aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. E a outra questão é que você pode fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e casais homoafetivos, e tem outras situações também em que já é permitido. Lembro que a gente conversava muito sobre isso. Mas aí a vida... Cada um tem a sua jornada. Mas é, eu seria o forninho", finalizou Bela.