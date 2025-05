CINEMA

Papa Leão 14 assistiu ao filme 'Conclave' antes da eleição no Vaticano, revela irmão

Filme indicado ao Oscar teria influenciado discussões entre cardeais durante o processo de escolha do novo pontífice

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2025 às 11:10

Papa Leão 14 Crédito: Narcin Mazur/ cbcew.org.uk

O recém-eleito Papa Leão 14 assistiu ao filme Conclave pouco antes de ser escolhido como novo líder da Igreja Católica. A informação foi revelada por seu irmão em entrevista à NBC News, surpreendendo fiéis e observadores do Vaticano ao destacar a presença do cinema no centro de uma das decisões religiosas mais importantes do mundo. >

“Eu perguntei: ‘Você já assistiu Conclave para ver como se portar?’, e ele disse que havia acabado de terminar o filme”, contou o irmão do pontífice, em tom descontraído durante a entrevista.>

A influência do longa-metragem não parou por aí. De acordo com outros veículos da imprensa internacional, o próprio colégio de cardeais teria assistido ao filme antes da eleição, discutindo o conteúdo da obra como uma forma de refletir sobre o processo decisório no conclave — evento secreto e repleto de tradição que define o novo papa.>

Dirigido por Edward Berger, Conclave é considerado um dos grandes destaques recentes do cinema internacional. O longa foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro e diversas outras premiações. A trama acompanha o cardeal Lawrence (interpretado por Ralph Fiennes), que lidera a convocação de outros sacerdotes para a escolha de um novo pontífice. Ao longo da narrativa, ele se depara com segredos do Vaticano que ameaçam os alicerces da Igreja.>