TRAGÉDIA

Avó, mãe e bebê são encontradas mortas em apartamento

Polícia investiga as causas da morte de três gerações de uma mesma família e de quatro cachorros

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2025 às 10:48

Avó, de 66 anos, mãe, de 40, e uma bebê de apenas 1 ano Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma cena devastadora chocou moradores do bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (9). Três gerações de uma mesma família — avó, de 66 anos, mãe, de 40, e uma bebê de apenas 1 ano — foram encontradas mortas em um apartamento no 13º andar de um edifício localizado na Rua Mato Grosso. Quatro cachorros da família também estavam mortos. >

De acordo com informações da Polícia Militar, os corpos foram achados deitados sobre a cama, em um ambiente com todas as janelas fechadas. Três bandejas com carvão queimado foram encontradas dentro do imóvel, o que levanta a suspeita de possível intoxicação, embora a causa das mortes ainda não tenha sido confirmada oficialmente.>

A PM foi acionada após a síndica do prédio, Raquel Moreira, receber uma ligação da avó paterna da criança, que não conseguia contato com a família desde o início da semana. “Ela entrou em contato comigo muito preocupada, talvez sentindo que algo de ruim tivesse ocorrido. Eu disse que estava chegando no prédio e que iria até o [13º] andar onde elas moravam. Logo que cheguei no andar, senti um odor muito forte e chamei a polícia”, relatou Raquel.>

Segundo a síndica, a mesma avó já havia ido ao prédio na quinta-feira (8) em busca de informações sobre a ex-nora e a neta. O porteiro afirmou que não via a família desde o último domingo. Diante do forte cheiro vindo do imóvel e da ausência de resposta, os policiais precisaram arrombar a porta para acessar o local.>