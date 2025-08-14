Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla suspeita de aplicar golpes por meio de falsos editais de concursos públicos é presa

Os criminosos criavam páginas falsas com aparência idêntica aos sites oficiais do Governo Federal e anunciavam concursos inexistentes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:12

Dupla suspeita de aplicar golpes por meio de falsos editais de concursos públicos é presa
Dupla suspeita de aplicar golpes por meio de falsos editais de concursos públicos é presa Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens suspeitos de aplicar golpes financeiros por meio de falsos editais de concursos públicos divulgados em redes sociais. A investigação que deu origem a operação “Caça Fantasmas” aponta que ao menos 640 pessoas foram vítimas do esquema.

As prisões ocorreram em endereços localizados na Vila Madalena, zona oeste da capital, e em Campinas, no interior do estado, na última terça-feira (12). Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Francisco Morato, na região metropolitana, e em outros pontos ligados aos suspeitos.

Os criminosos criavam páginas falsas com aparência idêntica aos sites oficiais do Governo Federal e anunciavam concursos inexistentes nas redes sociais. Ao clicar no link divulgado, a vítima era direcionada a uma plataforma fraudulenta onde preenchia seus dados pessoais. Em seguida, recebia QR Codes para pagamento de taxas de inscrição, que variavam entre R$28 e R$87. Nenhuma das inscrições era efetivada.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência por uma das vítimas, que desconfiou do golpe após o antivírus de seu computador alertar para o risco ao acessar a página onde havia feito sua inscrição.

Com base nas informações obtidas, os policiais identificaram um padrão de fraude que se repetia em centenas de registros. A dupla mantinha diversas empresas de fachada voltadas à prática de crimes virtuais, o que dificultava o rastreamento das atividades ilícitas.

Durante a operação, a Justiça autorizou seis mandados de busca e apreensão. Os agentes apreenderam dois veículos de luxo, notebooks, computadores, celulares e cerca de 20 máquinas de cartão. Um terceiro imóvel, localizado na Vila Mariana, zona sul da capital, foi identificado como sede das empresas fraudulentas.

No local, a polícia descobriu ainda uma central clandestina de TV por assinatura. Os suspeitos captavam ilegalmente o sinal de operadoras de TV a cabo, gravavam e distribuíam o conteúdo em plataformas de streaming paralelas, em mais uma frente de atuação criminosa.

Os detidos foram encaminhados ao 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), responsável pela investigação, e autuados por associação criminosa e crimes contra as telecomunicações. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Mais recentes

Imagem - Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel

Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel
Imagem - Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha

Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha
Imagem - Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22