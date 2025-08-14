NAS REDES SOCIAIS

Dupla suspeita de aplicar golpes por meio de falsos editais de concursos públicos é presa

Os criminosos criavam páginas falsas com aparência idêntica aos sites oficiais do Governo Federal e anunciavam concursos inexistentes

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:12

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens suspeitos de aplicar golpes financeiros por meio de falsos editais de concursos públicos divulgados em redes sociais. A investigação que deu origem a operação “Caça Fantasmas” aponta que ao menos 640 pessoas foram vítimas do esquema.

As prisões ocorreram em endereços localizados na Vila Madalena, zona oeste da capital, e em Campinas, no interior do estado, na última terça-feira (12). Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Francisco Morato, na região metropolitana, e em outros pontos ligados aos suspeitos.

Os criminosos criavam páginas falsas com aparência idêntica aos sites oficiais do Governo Federal e anunciavam concursos inexistentes nas redes sociais. Ao clicar no link divulgado, a vítima era direcionada a uma plataforma fraudulenta onde preenchia seus dados pessoais. Em seguida, recebia QR Codes para pagamento de taxas de inscrição, que variavam entre R$28 e R$87. Nenhuma das inscrições era efetivada.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência por uma das vítimas, que desconfiou do golpe após o antivírus de seu computador alertar para o risco ao acessar a página onde havia feito sua inscrição.

Com base nas informações obtidas, os policiais identificaram um padrão de fraude que se repetia em centenas de registros. A dupla mantinha diversas empresas de fachada voltadas à prática de crimes virtuais, o que dificultava o rastreamento das atividades ilícitas.

Durante a operação, a Justiça autorizou seis mandados de busca e apreensão. Os agentes apreenderam dois veículos de luxo, notebooks, computadores, celulares e cerca de 20 máquinas de cartão. Um terceiro imóvel, localizado na Vila Mariana, zona sul da capital, foi identificado como sede das empresas fraudulentas.

No local, a polícia descobriu ainda uma central clandestina de TV por assinatura. Os suspeitos captavam ilegalmente o sinal de operadoras de TV a cabo, gravavam e distribuíam o conteúdo em plataformas de streaming paralelas, em mais uma frente de atuação criminosa.