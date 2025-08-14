SAÚDE

Como está hoje o programa Mais Médicos, citado por EUA em nova sanção

Programa busca suprir carência de profissionais de saúde em regiões vulneráveis

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:53

O programa Mais Médicos, lançado em 2013 para levar profissionais de saúde a regiões com carência ou ausência de atendimento, voltou ao centro das tensões graças a um novo capítulo na escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Nesta quarta-feira (13/8), o Departamento de Estado norte-americano anunciou a revogação de vistos e a imposição de restrições a ex-integrantes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) por suposta cumplicidade com o regime cubano no âmbito da iniciativa.