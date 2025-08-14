Como está hoje o programa Mais Médicos, citado por EUA em nova sanção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:53
O programa Mais Médicos, lançado em 2013 para levar profissionais de saúde a regiões com carência ou ausência de atendimento, voltou ao centro das tensões graças a um novo capítulo na escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Nesta quarta-feira (13/8), o Departamento de Estado norte-americano anunciou a revogação de vistos e a imposição de restrições a ex-integrantes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) por suposta cumplicidade com o regime cubano no âmbito da iniciativa.
Idealizado no governo Dilma Rousseff (PT) e tendo Alexandre Padilha como ministro da Saúde, o Mais Médicos chegou a contar, em 2015, com 18,1 mil profissionais, sendo 60% vindos de Cuba.