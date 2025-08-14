Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como está hoje o programa Mais Médicos, citado por EUA em nova sanção

Programa busca suprir carência de profissionais de saúde em regiões vulneráveis

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:53

Mais Médicos
Mais Médicos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa Mais Médicos, lançado em 2013 para levar profissionais de saúde a regiões com carência ou ausência de atendimento, voltou ao centro das tensões graças a um novo capítulo na escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Nesta quarta-feira (13/8), o Departamento de Estado norte-americano anunciou a revogação de vistos e a imposição de restrições a ex-integrantes do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) por suposta cumplicidade com o regime cubano no âmbito da iniciativa.

Idealizado no governo Dilma Rousseff (PT) e tendo Alexandre Padilha como ministro da Saúde, o Mais Médicos chegou a contar, em 2015, com 18,1 mil profissionais, sendo 60% vindos de Cuba.

Leia mais

Imagem - Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

Imagem - Ministério da Saúde anuncia edital do Mais Médicos para especialistas

Ministério da Saúde anuncia edital do Mais Médicos para especialistas

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel

Inquilino mata filho de proprietário após cobrança de aluguel
Imagem - Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha

Justiça bloqueia mais de R$ 220 milhões a Aracaju por disputa territorial com cidade vizinha
Imagem - Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22