'Não era homem de Deus', diz Edir Macedo sobre morte de pastor

Metrópoles
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:03
Durante uma live, na manhã de sábado (9/8), o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), falou sobre a morte do pastor Lucas Di Castro, de 35 anos, que tirou a própria vida na terça-feira da mesma semana. No pronunciamento, ele diz que o pastor “nunca foi um homem de Deus”. Nas redes, o dono da Universal foi criticado.
Edir Macedo inicia o vídeo afirmando que tomou conhecimento da morte do pastor Lucas Di Castro no dia anterior, mas que não ficaria “chorando a morte da bezerra”. Entretanto, o bispo diz que “aqueles que vivem com a fé sentimental” e são “fracos” o cobravam um posicionamento.